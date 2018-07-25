Ученые доказали эффективность «забытого» вида иммуноглобулина при защите от ВИЧ

Возможности медпрепарата, основанного на «забытом» виде иммуноглобулина, протестированы на обезьянах из Юго-западного национального исследовательского центра приматов. Начало экспериментов, было основано на обработке слизистой оболочки лабораторных животных препаратом - Immunoglobulin, примерно через полчаса проводились инъекции вируса иммунодефицита SHIV. Наблюдения проводились три месяца. В результате ученые точно определили, что у четырех подопытных из шести участвовавших в эксперименте, проявилась полная устойчивость к ВИЧ.Один из соавторов проведения исследований, Рут Рупрехт рассказал, что удалось доказать, не удостоенный должного внимания IgG, действительно способен организовать защиту от ВИЧ-1 слизистой оболочки. При этом, специалисты оценили его эффективность на уровне, превышающем впятеро, все существующие современных аналоги.