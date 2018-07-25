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Ученые доказали эффективность «забытого» вида иммуноглобулина при защите от ВИЧ

Ученые Института биомедицинских исследований Техаса выяснили, что благодаря «забытому» учеными одному из видов иммуноглобулина, известного как Immunoglobulin M (IgM), можно организовать эффективную защиту от ВИЧ. Согласно более ранним исследованиям специалистов, данный метод считался слишком непродолжительным по своему действию, которое необходимо для успешной борьбы со смертельным недугом.

Возможности медпрепарата, основанного на «забытом» виде иммуноглобулина, протестированы на обезьянах из Юго-западного национального исследовательского центра приматов. Начало экспериментов, было основано на обработке слизистой оболочки лабораторных животных препаратом - Immunoglobulin, примерно через полчаса проводились инъекции вируса иммунодефицита SHIV. Наблюдения проводились три месяца. В результате ученые точно определили, что у четырех подопытных из шести участвовавших в эксперименте, проявилась полная устойчивость к ВИЧ.
Ученые доказали эффективность «забытого» вида иммуноглобулина при защите от ВИЧ


Один из соавторов проведения исследований, Рут Рупрехт рассказал, что удалось доказать, не удостоенный должного внимания IgG, действительно способен организовать защиту от ВИЧ-1 слизистой оболочки. При этом, специалисты оценили его эффективность на уровне, превышающем впятеро, все существующие современных аналоги.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:45
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