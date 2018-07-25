На рынок вышел Xiaomi Redmi Note 5 в комплектации с ПЗУ на 128 Гб

Несмотря на увеличение объема памяти, стоимость девайса осталась на прежнем уровне. За эти же деньги пользователь получит 5,99-дюймовый экран с разрешением Full HD+, а также процессор Snapdragon 636 с восемью ядрами. На тыльной стороне Redmi Note 5 имеется двойная камера на 12+5 Мп, а спереди установлен 13-мегапиксельный датчик.Что касается емкости аккумулятора, то здесь тоже все без изменений – 4 тысячи мАч. Стоит выделить внедрение прошивки MIUI 9, в скором времени ожидается выход оптимизированной MIUI 10.Цена Xiaomi Redmi Note 5 со 128 гигабайтами ПЗУ составляет 250 долларов.