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На рынок вышел Xiaomi Redmi Note 5 в комплектации с ПЗУ на 128 Гб

На китайском рынке смартфонов появилось новое устройство Xiaomi Redmi Note 5, которое теперь получило увеличенный объем постоянной памяти. До этого максимальная конфигурация предусматривала 6 гигабайт ОЗУ и 64 гигабайт ПЗУ. Теперь появилась модель в модификации 6/128 Гб.

На рынок вышел Xiaomi Redmi Note 5 в комплектации с ПЗУ на 128 Гб


Несмотря на увеличение объема памяти, стоимость девайса осталась на прежнем уровне. За эти же деньги пользователь получит 5,99-дюймовый экран с разрешением Full HD+, а также процессор Snapdragon 636 с восемью ядрами. На тыльной стороне Redmi Note 5 имеется двойная камера на 12+5 Мп, а спереди установлен 13-мегапиксельный датчик.

Что касается емкости аккумулятора, то здесь тоже все без изменений – 4 тысячи мАч. Стоит выделить внедрение прошивки MIUI 9, в скором времени ожидается выход оптимизированной MIUI 10.

Цена Xiaomi Redmi Note 5 со 128 гигабайтами ПЗУ составляет 250 долларов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:30
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