Космологи разработали модель вероятной гибели Вселенной

Одним из возможных вариантов является сингулярность, с которой Вселенная и начиналась. В таком случае кривизна пространства, напряженность гравитационного поля и плотность энергии станут бесконечными. Примерно за 30 млн. лет все вещество во Вселенной превратится в плазму.Физик Казанского федерального университета Сергей Одинцов выделил три типа моделей сингулярности, которые могут иметь место в будущем. К примеру, Вселенная может расшириться до бесконечности, вследствие чего все молекулы распадутся. Здесь речь идет о таком виде сингулярности как Большой взрыв.Расширение Вселенной обеспечивает темная энергия, которая до сих пор не изучена космологами. Если наш мир продолжит расширяться ускоренно, то гибель Вселенной наступит примерно через 40 млрд. лет.