Татьяна Владимировна Рапунцель ругается с Олей и Димой, защищая беременную Алену

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 23 Июл 2018 в 11:30 PDT

Однако на деле, помимо этих обязанностей, ей приходится решать насущные проблемы своих дочерей, поскольку, как оказалось, самостоятельно они не в состоянии наладить личную жизнь и общение друг с другом.Мы уже писали о том, что периодически между сестрами происходят крупные ссоры, во время которых они грязно высказываются, а после обижаются и не хотят общаться. Масла в огонь подливает то, что девушки живут в одном доме и постоянно пересекаются, действуют друг другу а нервы и снова скандалят.А судя по анонсу эфира, который зрители увидят уже сегодня, Оля и Алена поссорились настолько, что их мать не знала чью сторону принять, дабы прекратить оскорбления. Но в итоге решила закрыть рот старшей, а после пойти успокоить младшую, которая находится на третьем месяце беременности, однако абсолютно не думает о своем будущем ребенке.