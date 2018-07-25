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Татьяна Владимировна Рапунцель ругается с Олей и Димой, защищая беременную Алену

Несколько недель назад в периметр телепроекта «Дом-2» прибыла мама Алены и Ольги Рапунцель, дабы помочь старшей с маленькой Василисой, а младшей – с беременностью.

Однако на деле, помимо этих обязанностей, ей приходится решать насущные проблемы своих дочерей, поскольку, как оказалось, самостоятельно они не в состоянии наладить личную жизнь и общение друг с другом.

Татьяна Владимировна Рапунцель ругается с Олей и Димой, защищая беременную Алену

Мы уже писали о том, что периодически между сестрами происходят крупные ссоры, во время которых они грязно высказываются, а после обижаются и не хотят общаться. Масла в огонь подливает то, что девушки живут в одном доме и постоянно пересекаются, действуют друг другу а нервы и снова скандалят.

А судя по анонсу эфира, который зрители увидят уже сегодня, Оля и Алена поссорились настолько, что их мать не знала чью сторону принять, дабы прекратить оскорбления. Но в итоге решила закрыть рот старшей, а после пойти успокоить младшую, которая находится на третьем месяце беременности, однако абсолютно не думает о своем будущем ребенке.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:33
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