Исследователи обнаружили в воздухе больших городов устойчивые к антибиотикам гены

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно по меньшей мере 2 миллиона человек в Штатах заражаются антибиотикорезистентными бактериями. Исследования показали, что устойчивые к антибиотикам гены (ARG) могут перемещаться от бактерий к бактериям или даже от бактерий к окружающей среде. Например, гены, устойчивые к тетрациклину, обнаружены вблизи мест питания животных, а гены, устойчивые к β-лактам, – в городских парках Калифорнии.Исследования показали, что передача по воздуху может быть фактором распространения и воздействия ARG. Но текущие изучения загрязнения воздуха обычно не учитывают ARG. Маошэн Яо с коллегами изучили «воздушные» ARG в глобальном масштабе.Команда исследовала 30 ARG в 19 городах по всему миру, включая Сан-Франциско, Пекин и Париж. Группа изучила ARG, устойчивые к семи общим классам антибиотиков: хинолоны, β-лактамы, макролиды, тетрациклины, сульфонамиды, аминогликозиды и ванкомицины.Выяснилось, что среди исследуемых городов в Пекине самая разнообразная группа переносимых по воздуху ARG, в которой обнаружено 18 различных подтипов, в то время как в Сан-Франциско самый высокий общий уровень переносимых по воздуху ARG.Гены, устойчивые к β-лактамам и хинолонам, – два наиболее распространенные типа ARG во всех изученных городах. Низкий уровень ARG, резистентный к ванкомицину, антибиотику последнего применения для лечения MRSA, обнаружен в воздухе шести городов.