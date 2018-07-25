Учёные могут определить риск послеродовой депрессии по мимике матери

Согласно статистике, послеродовая депрессия развивается у 20% женщин, однако большинство случаев этого заболевания не диагностируется. Теперь на помощь медикам поступит специальный алгоритм, который по мимике матери сможет просчитать вероятность развития депрессии.Учёные отмечают, что в группе риска развития послеродовой депрессии находятся первородящие женщины, возрастом более 35 лет. Также высокая вероятность у матерей, страдающих от болезней щитовидной железы и имеющих лишний вес. Немаловажным фактором является перерыв между беременностями в 10 лет, а также рождение недоношенного плода. Наличие патологических состояний сравнивают с эмоциями матери, на основании чего и просчитывается вероятность развития депрессии.