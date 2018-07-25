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Учёные могут определить риск послеродовой депрессии по мимике матери

Учёные создали алгоритм, способный просчитать вероятность развития послеродовой депрессии. Система считывает мимику и эмоции матери и на основании полученных данных просчитывает вероятный риск.

Учёные могут определить риск послеродовой депрессии по мимике матери


Согласно статистике, послеродовая депрессия развивается у 20% женщин, однако большинство случаев этого заболевания не диагностируется. Теперь на помощь медикам поступит специальный алгоритм, который по мимике матери сможет просчитать вероятность развития депрессии.

Учёные отмечают, что в группе риска развития послеродовой депрессии находятся первородящие женщины, возрастом более 35 лет. Также высокая вероятность у матерей, страдающих от болезней щитовидной железы и имеющих лишний вес. Немаловажным фактором является перерыв между беременностями в 10 лет, а также рождение недоношенного плода. Наличие патологических состояний сравнивают с эмоциями матери, на основании чего и просчитывается вероятность развития депрессии.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:00
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