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Учёные рассказали, какие женские болезни способен вылечить оргазм

Учёные наделяют оргазм лечебными свойствами. По мнению специалистов, регулярная качественная половая жизнь способна избавить женщину от множества заболеваний.

Учёные рассказали, какие женские болезни способен вылечить оргазм


Учёные сообщают, что оргазм играет важную роль для женского здоровья. Благодаря регулярной качественной половой жизни укрепляется иммунитет, что позволяет побороть многие заболевания. В первую очередь, оргазм позволяет нормализовать менструальный цикл, устранить синдромы ПМС и повысить шансы на оплодотворение. Кроме влияния на половую систему женщины, испытываемое наслаждение поможет справиться с тошнотой и головной болью.

Во время оргазма в организме женщины вырабатываются соединения, позволяющие облегчить боль. Также улучшается кровообращение, что позволяет снизить вероятность появления варикоза и тромбов в сосудах. Частое прерывистое дыхание улучшает работу легких. Кроме излечения болезней, оргазм улучшает настроение, психологическое состояние и повышает самооценку.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:23
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