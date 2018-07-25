Учёные рассказали, какие женские болезни способен вылечить оргазм

Учёные сообщают, что оргазм играет важную роль для женского здоровья. Благодаря регулярной качественной половой жизни укрепляется иммунитет, что позволяет побороть многие заболевания. В первую очередь, оргазм позволяет нормализовать менструальный цикл, устранить синдромы ПМС и повысить шансы на оплодотворение. Кроме влияния на половую систему женщины, испытываемое наслаждение поможет справиться с тошнотой и головной болью.Во время оргазма в организме женщины вырабатываются соединения, позволяющие облегчить боль. Также улучшается кровообращение, что позволяет снизить вероятность появления варикоза и тромбов в сосудах. Частое прерывистое дыхание улучшает работу легких. Кроме излечения болезней, оргазм улучшает настроение, психологическое состояние и повышает самооценку.