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Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи
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Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи

В мифологии Индии лунный камень считается сокровищем богини Лакшми и ее супруга Вишну, полученный в дар от небесного тела. Также его называют посланником иных миров, подаренным людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи.

Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи


Буддийские монахи верят, что положенные в темное место самоцвет, выделяет жидкость, исцеляющую любые недуги, а также может открыть третий глаз своему владельцу, наделяя его необычными способностями и пониманием законов Вселенной. Халдейские прорицатели использовали его для своих ритуалов, проводящихся в полнолуние. Тогда это чудо могло получить лунную энергию, необходимую для предсказаний во время транса.

Маги держали камень под языком и точно отвечали на вопросы приходящих людей. Греки посвятили его Афродите и Селене, потому что он мог воплощать силу и красоту богинь, а также часто упоминали о гиперборейцах, передавших вместе с минералом свои знания потомкам. Римляне пытались рассмотреть внутри лунного камня лицо богини плодородия Дианы, а средневековые маги с его помощью видели вещие сны и вызывали духов из иных миров. Девушки носили украшения, чтобы привлечь внимание женихов, после чего христиане стали олицетворять самоцвет с архангелом Ханиэлем, являющимся покровителем любви и дружбы.

Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи


Старинные предания говорят о превращении любого камня в этот аналог после света тысячи лун. Тогда он тоже может излучать сияние, а человек, нашедший такой подарок небес до фазы убывающей Луны, может стать ясновидящим. После этого находка способна лишить его разума и сил, если долго смотреть на нее, но ученые отрицают внеземное происхождение минерала, отнеся его к породам полевого шпата. Мерцание связано со световыми лучами, воздействующими на структуру кристаллов внутри объекта.

Из-за их редкого строения он быстро может разрушиться после удара, а также имеет белый или прозрачный оттенок, дополненный золотистыми бликами и голубоватыми отливами. Однако в природе есть много разновидностей самоцветов, имеющих персиковые и черные цвета, но самым ценным материалом считается серебристо- голубоватый адуляр. Также внимания заслуживает беломорит с необычным желтым и зеленым оттенком, а амазонит радует владельцев цветом морской волны.

Селенит часто используют для работы ювелиры, но любители оккультизма отдают предпочтение лабрадору, имеющему большую силу. Самые ценные камни добываются на территории Индии и Шри-Ланки, но залежи ресурсов истощились, а потому их стоимость высока.

Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи


Древние медики использовали лунный камень для лечения разных болезней, после чего современные коллеги тоже согласились с их мнением, проведя свои исследования. Если носить его на груди, можно избавиться от депрессии, бессонницы и активизировать память, а также природный целитель снимает приступы эпилепсии и лечит инфекции ЖКТ. Будущие мамы перед родами могут взять такое украшение с собой, после чего на свет появится здоровый ребенок.

Также его можно надевать гиперактивным малышам, которые станут усидчивыми и внимательными на уроках, а также будут намного спокойнее, принимая рассудительные решения. Взрослые люди достигнут состояния внутренней гармонии с собой и миром, а перстень с камнем на левой руке поможет владельцу избавиться от эгоизма по отношению к партнерам или близкому окружению. Такое украшение на правой конечности воплощает в жизнь таланты и фантазии особы, а потому оно полезно для творческих личностей.

Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи


Кроме того, самоцвет является покровителем влюбленных и может сохранить чувства пары на долгие годы. Одинокие лица с его помощью встретят настоящего спутника жизни, а азартные игроки уверены, что никогда не проиграют, если будут иметь при себе такой амулет. В 19 веке лунный камень пользовался большой популярностью среди картежников, получающих большие выигрыши за столом, а также он приносил мужчинам успех в любовных связях.

Мастера любили этот материал за удивительную магию света, переданную в различных изделиях. Правильная огранка с гладкой выпуклой поверхностью, усиливала мистические свойства изделия, после чего свечение было внутри лунного камня, завораживая восхищенных клиентов своими изюминками. Французский ювелир Рене Лалик делал из него украшения для Сары Бернар, а также умел сочетать неведомые тайны минерала с бирюзой и топазами.

Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи


В 60-х годах хиппи с удовольствием носили такие изделия, чтобы подчеркнуть свое очарование, но перед покупкой этого чуда стоит помнить о подделках. Неопытные покупатели могут приобрести копию настоящего минерала, который никогда не блестит и имеет ровное сияние. Если посмотреть на него под 15-градусным углом, можно увидеть синеватый оттенок, которого нет в фальшивых аналогах.

Многие люди отмечают, что камень действительно напоминает спутник Земли, прикрытый облаками, а внутри навсегда сохранился холодный космический свет, хранящий память о пропавших цивилизациях и других мирах, которые еще не открыты учеными.
 
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Общество / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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