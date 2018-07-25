В Boeing завершили предварительное проектирование новой баллистической ракеты
Компания Boeing готовит новую перспективную баллистическую ракету, которая должна стать заменой старой Minuteman-III через два года. Отмечается, что инженеры концерна закончили предварительное проектирование носителя.
На данный момент на вооружении у ВВС США имеются ядерные ракеты Minuteman-III, работающие на твердом топливе и имеющие дальность полета в 13 тысяч километров. Военные специалисты считают, что систему можно будет использовать еще до 2030 года, но затем придется заменить.
По такому случаю в Boeing занялись разработкой проекта новой баллистической ракеты. Компания борется за тендер вместе с Northrop Grumman. Первый концерн уже предложил ВВС США два варианта будущей ракеты, однако неизвестно какие именно, поскольку проект засекречен.
В конце 2018 года будет рассмотрен предварительный проект Boeing, а 2020-м году планируется представление эскиза МБР.
На данный момент на вооружении у ВВС США имеются ядерные ракеты Minuteman-III, работающие на твердом топливе и имеющие дальность полета в 13 тысяч километров. Военные специалисты считают, что систему можно будет использовать еще до 2030 года, но затем придется заменить.
По такому случаю в Boeing занялись разработкой проекта новой баллистической ракеты. Компания борется за тендер вместе с Northrop Grumman. Первый концерн уже предложил ВВС США два варианта будущей ракеты, однако неизвестно какие именно, поскольку проект засекречен.
В конце 2018 года будет рассмотрен предварительный проект Boeing, а 2020-м году планируется представление эскиза МБР.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:45