Некоторые виды животных являются долгожителями на планете и имеют все предпосылки жить вечно

Слоны могут спокойно встречать свое 60-летие, а гориллы доживают до 55 лет, но мифы про 300-летие попугаев были развенчаны экспертами после наблюдения за птицами. Некоторые особи могут радоваться жизни до 100 лет, хотя большинство их сородичей умирают после 50-летия, что также относится к воронам, после чего список дополнили грифы и дикие гуси. Крокодилы могут похвастаться своим долгожительством, так как специалисты нашли в водах Нила 200-летних представителей рептилий, да и черепахи удивили своими возможностями зоологов.В Калькутте умерла 250-летняя особь, а также аналогичная ситуация случилась с любимой питомицей Дарвина, пережившей своего хозяина. Мало кто из людей знает, что известковый червь, живущий на дне моря, отмечает свой 250-летний юбилей, а моллюски могут созерцать родную стихию 400 лет. Британские ученые нашли такое чудо природы возле берегов Исландии, назвав его Мином в честь китайской династии, правящей во время появления долгожителя на свет.Ученые отметили, что морские ежи тоже не жалуются на преждевременный преклонный возраст, потому что никогда не находили особей, умерших своей смертью. Антарктическая губка помнит тысячелетние эпохи на Земле и может жить 1500 лет, но новые исследования показали, что ее предки родились в период написания Нового Завета и продолжают жить под ледяным покровом континента. Но это были мелочи по сравнению с обитателем морских глубин, способным не только жить вечно, но и вернуть молодость своему организму.Итальянец Фернандо Боэро держал в личном аквариуме несколько особей Turritopsis nutricula. Эти медузы почти неизвестны людям из-за непривлекательной внешности и 5-миллиметрового размера. Затем ему пришлось прервать свои эксперименты и забыть о своих подопечных, после чего они находились в высохшей среде без воды долгое время.Ученый решил исправить оплошность и заменить их новыми жителями, но во время чистки аквариума решил изучить останки. Он был поражен, когда заметил живых личинок медуз, просто сбросивших свои щупальца. Потом особи снова были помещены в воду и стали полипами, от которых появились новые сородичи. Такое открытие вызвало сенсацию в научном мире, потому что этот вид мог видоизменять гены, чтобы во время опасности вернуться к началу развития.Коллеги заинтересовались секретами омоложения организма медуз, которые могли жить вечно, пока не станут добычей своих врагов. Пока они проводят исследования и пытаются понять механизмы, позволяющие клеткам превращаться в иные формы. Это поможет получить способ для омоложения людей, но также ученые были рады, что только один обитатель глубин имеет такие возможности. Они на мгновение представили, какие войны могут возникнуть между жителями планеты и ядовитыми опасными существами, имеющими внушительные размеры, которые не отличаются разумом, но могут вечно бороздить морские просторы.