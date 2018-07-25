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Алена Водонаева задумалась о существовании инопланетян и НЛО

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева отдыхает вместе со своей семьей – сыном Богданом и мужем Алексеем Косинусом, в Соединенных Штатах, публикуя на своей странице в социальной сети Instagram множество фотографий с красивых мест.

Кроме того, она не перестает общаться со своими подписчиками, проводит прямые эфиры и ведет дискуссию с ними в комментариях.

Алена Водонаева задумалась о существовании инопланетян и НЛО

Так, несколько дней назад она подняла неожиданную для многих тему, поинтересовавшись, верят ли ее фолловеры в инопланетян. Этот вопрос смутил многих, однако к них было, что ответить на него.

Большинство фанатов заявили, что не верят в существование внеземной жизни, а те, кто с ними не согласен, должен обязательно провериться у психиатра или сходить к психологу.

Алена Водонаева задумалась о существовании инопланетян и НЛО

Остальные же считают, что относиться скептически в этом вопросе все-таки не стоит, ведь вполне возможно, что внеземные цивилизации существуют, а их представительно давно ходят по Земли и взаимодействуют с человечеством.

«Нет и других планет нет. Мы одни...», «Инопланетяне есть. Это факт. Их видел далеко не один человек. Поэтому в них не надо верить, как в бога. Бога то никто не видел, а нло много раз», «Нет, мы одни одинешеньки во Вселенной», «Мне кажется глупым отрицать наличие разумных существ кроме нас во всей вселенной)», - высказывались пользователи Сети.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:54
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