Алена Водонаева задумалась о существовании инопланетян и НЛО

«Нет и других планет нет. Мы одни...», «Инопланетяне есть. Это факт. Их видел далеко не один человек. Поэтому в них не надо верить, как в бога. Бога то никто не видел, а нло много раз», «Нет, мы одни одинешеньки во Вселенной», «Мне кажется глупым отрицать наличие разумных существ кроме нас во всей вселенной)», - высказывались пользователи Сети.

Кроме того, она не перестает общаться со своими подписчиками, проводит прямые эфиры и ведет дискуссию с ними в комментариях.Так, несколько дней назад она подняла неожиданную для многих тему, поинтересовавшись, верят ли ее фолловеры в инопланетян. Этот вопрос смутил многих, однако к них было, что ответить на него.Большинство фанатов заявили, что не верят в существование внеземной жизни, а те, кто с ними не согласен, должен обязательно провериться у психиатра или сходить к психологу.Остальные же считают, что относиться скептически в этом вопросе все-таки не стоит, ведь вполне возможно, что внеземные цивилизации существуют, а их представительно давно ходят по Земли и взаимодействуют с человечеством.