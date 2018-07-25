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В Китае провели статические испытания крупнейшего авиалайнера

Сообщается, что в Китае состоялись успешные статические испытания самого крупного авиалайнера C919. Инженеры из COMAC подвергли крылья аппарата давлению, чтобы узнать, соответствуют ли расчетные параметры реальным результатам. Оказалось, что во время деформации законцовки крыла сместились всего на 3 метра.

В Китае провели статические испытания крупнейшего авиалайнера


В рамках этого теста специалисты подвергли конструкцию предельным нагрузкам, чтобы выяснить запас прочности. Давление осуществлялось за счет действия специального оборудования. Таким образом, инженеры проверили прочность крыльев под длительным предельным давлением.

По словам представителей COMAC, величина нагрузки составила 150% от максимальной расчетной. На одном из этапов на крыло действовала нагрузка около 100 тонн. До этого разработчики подвергали статическим испытаниям другие элементы авиалайнера.

Напомним, что будущий самолет C919 имеет длину в 38,9 метра, а также размах крыла в 35,8 метра. Предельный взлетный вес составляет 77 тонн. При этом аппарат сможет летать на высоте до 5,5 тысячи километров со скоростью 834 километра в час.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:15
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