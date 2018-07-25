В Китае провели статические испытания крупнейшего авиалайнера

В рамках этого теста специалисты подвергли конструкцию предельным нагрузкам, чтобы выяснить запас прочности. Давление осуществлялось за счет действия специального оборудования. Таким образом, инженеры проверили прочность крыльев под длительным предельным давлением.По словам представителей COMAC, величина нагрузки составила 150% от максимальной расчетной. На одном из этапов на крыло действовала нагрузка около 100 тонн. До этого разработчики подвергали статическим испытаниям другие элементы авиалайнера.Напомним, что будущий самолет C919 имеет длину в 38,9 метра, а также размах крыла в 35,8 метра. Предельный взлетный вес составляет 77 тонн. При этом аппарат сможет летать на высоте до 5,5 тысячи километров со скоростью 834 километра в час.