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Учёные нашли под Суздалем древнерусскую печать сановника

Учёные из Института археологии РАН в ходе раскопок под Суздалем нашли уникальную древнерусскую печать. По мнению специалистов, предмет принадлежал сановнику, которого звали Дамиан.

Учёные нашли под Суздалем древнерусскую печать сановника


Учёные смогли больше узнать о быте жителей Ростово-Суздальской земли XI-XII века. Специалисты пополнили список высокопоставленных лиц того времени ещё одним именем. В ходе раскопок была обнаружена печать, принадлежащая сановнику, вероятно, помощнику князя. Хозяина печати звали Дамиан, это имя указывается на изделии, на другой стороне печати изображён облик святых Космы и Дамиана.

Учёные отмечают, что в древности на Руси только высокопоставленные лица могли иметь свои печати. Нахождение святых на изделии может указывать на церковный сан. Специалисты особо выделяют изображения Космы и Дамиана, так как печати с этими святыми крайне редки. Обнаружение неизвестного ранее исторического персонажа с именем Дамиан стало настоящей сенсацией в научных кругах.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:00
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