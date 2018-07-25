Учёные нашли под Суздалем древнерусскую печать сановника

Учёные смогли больше узнать о быте жителей Ростово-Суздальской земли XI-XII века. Специалисты пополнили список высокопоставленных лиц того времени ещё одним именем. В ходе раскопок была обнаружена печать, принадлежащая сановнику, вероятно, помощнику князя. Хозяина печати звали Дамиан, это имя указывается на изделии, на другой стороне печати изображён облик святых Космы и Дамиана.Учёные отмечают, что в древности на Руси только высокопоставленные лица могли иметь свои печати. Нахождение святых на изделии может указывать на церковный сан. Специалисты особо выделяют изображения Космы и Дамиана, так как печати с этими святыми крайне редки. Обнаружение неизвестного ранее исторического персонажа с именем Дамиан стало настоящей сенсацией в научных кругах.