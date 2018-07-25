Электростимуляция мозга во время сна улучшает память

Сон дает возможность мозгу оптимизировать память, то есть сохранить важную информацию и упорядочить ее. Это называется консолидация памяти. Она происходит вследствие работы гиппокампа и коры больших полушарий. Чем выше их активность, тем лучше память.Нейрофизиологи предложили подвергать мозг воздействию слабого переменного тока, чтобы повысить активность гиппокампа и коры больших полушарий, а также синхронизировать ее увеличение.Ранее проводилась похожая процедура. Людей подвергали электростимуляции мозга, а затем проверяли активность гиппокампа и неокортекса с помощью электроэнцефалографа. Для проверки эффективности подопытным давали просматривать фотографии со скрытыми элементами, которые нужно было обнаружить. На следующий день после сна прошедшие стимуляцию мозга показывали лучший результат по сравнению с группой людей, не подвергавшихся воздействию тока.