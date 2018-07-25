Электростимуляция мозга во время сна улучшает память
Нейрофизиоглоги провели исследование, результаты которого описали в The Journal of Neuroscience. По их словам, электростимуляция мозга во время сна может улучшить память человека, поскольку эта процедура усиливает их активность
Сон дает возможность мозгу оптимизировать память, то есть сохранить важную информацию и упорядочить ее. Это называется консолидация памяти. Она происходит вследствие работы гиппокампа и коры больших полушарий. Чем выше их активность, тем лучше память.
Нейрофизиологи предложили подвергать мозг воздействию слабого переменного тока, чтобы повысить активность гиппокампа и коры больших полушарий, а также синхронизировать ее увеличение.
Ранее проводилась похожая процедура. Людей подвергали электростимуляции мозга, а затем проверяли активность гиппокампа и неокортекса с помощью электроэнцефалографа. Для проверки эффективности подопытным давали просматривать фотографии со скрытыми элементами, которые нужно было обнаружить. На следующий день после сна прошедшие стимуляцию мозга показывали лучший результат по сравнению с группой людей, не подвергавшихся воздействию тока.