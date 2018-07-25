«Сегодня мы спали вместе»: Ирина Пинчук рассказала об отношениях с Романом Гриценко

«Мы не вместе. Мы просто с ним общаемся, по-прежнему с ним целуемся. Сегодня мы спали вместе, просто спали. Мы не обнимались, ничего такого, просто уснули», - объяснила девушка, после возвращения с совместного выходного с Гриценко.

«Пусть, что хочет, то и делает. Я не буду ему выносить мозги. Меня все устраивает на данный момент, все прекрасно. Пока я хочу, чтобы наше общение продолжалось в таком ритме, как сейчас», - подытожила она.

Что касается самого парня, то он до сих пор не может забыть Ольгу Бузову. Чтобы начать строить отношения с Пинчук, он намерен поговорить с ведущей без камер и расставить все точки над «i». А до этого времени у Иры включен режим ожидания.Участница призналась, что раньше ее расстраивала вторая роль после Оли, поэтому она предъявляла Роме претензии и требовала, чтобы он сделал окончательный выбор. Однако сейчас Пинчук отпустила эту ситуацию и относится к отношениям между Гриценко и Бузовой с легкостью.