«Сегодня мы спали вместе»: Ирина Пинчук рассказала об отношениях с Романом Гриценко
Участники телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук и Роман Гриценко до сих пор не могут определиться – то они хотят строить отношения, то решают не торопить события, то снова хотят быть вместе. Причем, что происходит между ребятами на самом деле, не могут сказать даже они сами.
«Мы не вместе. Мы просто с ним общаемся, по-прежнему с ним целуемся. Сегодня мы спали вместе, просто спали. Мы не обнимались, ничего такого, просто уснули», - объяснила девушка, после возвращения с совместного выходного с Гриценко.
Что касается самого парня, то он до сих пор не может забыть Ольгу Бузову. Чтобы начать строить отношения с Пинчук, он намерен поговорить с ведущей без камер и расставить все точки над «i». А до этого времени у Иры включен режим ожидания.
Участница призналась, что раньше ее расстраивала вторая роль после Оли, поэтому она предъявляла Роме претензии и требовала, чтобы он сделал окончательный выбор. Однако сейчас Пинчук отпустила эту ситуацию и относится к отношениям между Гриценко и Бузовой с легкостью.
«Пусть, что хочет, то и делает. Я не буду ему выносить мозги. Меня все устраивает на данный момент, все прекрасно. Пока я хочу, чтобы наше общение продолжалось в таком ритме, как сейчас», - подытожила она.