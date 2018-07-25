Эксперты: Солнцезащитные лосьоны не так эффективны, как принято считать

Теоретически, использования солнцезащитного средства (SPF) 15 должно быть достаточно, чтобы предотвратить появление повреждений от солнечных лучей. На самом деле безопасный показатель – SPF 30 или 50, как говорят авторы исследования, которые провели лабораторные эксперименты с участием добровольцев.Профессор Энтони Янг, чья команда провела исследование, заявил, что лосьон с коэффициентом 50, применяемый обычным способом, в лучшем случае обеспечит 40% ожидаемой защиты.Специалисты предупреждают, что солнцезащитный крем нужно наносить достаточно густо, чего многие не делают. Оценки SPF говорят о том, что необходимо наносить приблизительно 2 мг средства на 1 кв. см кожи.Подсчеты показывают, что необходимо по крайней мере 36 г средства, чтобы покрыть тело среднестатистического взрослого.Важно то, что с помощью полотенца можно удалить с кожи до 85% продукта, поэтому необходимо повторно наносить средство после плавания, потоотделения или разнообразной энергичной активности.При использовании солнцезащитных средств необходимо также учитывать, что внешняя среда может значительно увеличить мощность излучения: снег увеличивает на 85%, песок – до 17% и вода – до 5%.Специалисты сообщают, что люди со светлой кожей, большим количеством родинок или веснушек, рыжими или светлыми волосами, светлыми глазами больше всего подвержены риску получить солнечные ожоги.Нина Гоад из Британской ассоциации дерматологов заключила: «Данное исследование показывает, почему так важно выбирать SPF от 30 и более. Среди прочего, мы должны полагаться не только на солнцезащитные средства, но и стараться прикрываться одеждой и больше пребывать в тени».