Ученые заставили материал менять свойства под действием магнитного поля и света

Специалисты Университета Тафтса, под руководством Фьоренцо Оменетто, совместно с коллегами из Лос-Аламосской национальной лаборатории, уже работают над созданием моделей независимых актуаторов. С этой целью изобретен материал, способный менять свою форму. Причем изменение возможно с помощью применения внешних стимулов, которыми могут быть магнитные поля, свет или нагревание.Чтобы придать материалу подвижность, необходимо расположение в магнитном поле, при этом происходит его облучение светом. Учеными уже создан простой двигатель, шестеренки которого сделаны из фрагмента композита, изменяющего формы под действием света.