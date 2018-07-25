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Ученые заставили материал менять свойства под действием магнитного поля и света

Американскими ученые разработан композиционный материал, способный менять при нагревании светом свою форму, а так же свои магнитные свойства. Сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты Университета Тафтса, под руководством Фьоренцо Оменетто, совместно с коллегами из Лос-Аламосской национальной лаборатории, уже работают над созданием моделей независимых актуаторов. С этой целью изобретен материал, способный менять свою форму. Причем изменение возможно с помощью применения внешних стимулов, которыми могут быть магнитные поля, свет или нагревание.
Ученые заставили материал менять свойства под действием магнитного поля и света


Чтобы придать материалу подвижность, необходимо расположение в магнитном поле, при этом происходит его облучение светом. Учеными уже создан простой двигатель, шестеренки которого сделаны из фрагмента композита, изменяющего формы под действием света.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:15
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