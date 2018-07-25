Пользователи Instagram считают, что на фоне Виктории Романец Антон Гусев выглядит бомжом

Многие пользователи Сети поздравили Антона, однако раскритиковали за наряд, который он надел для похода в элитное заведение столицы.Так, он надел обычную черную футболку-поло, серые брюки с темными полосками по бокам и коричневые туфли. В то время как его супруга выглядело просто безупречно. Она выбрала роскошное синее платье в пол с глубоким декольте.Подписчики заявили, что на фоне свей жены Гусев выглядел как бомж, причем отметили, что стыдно должно быть от этого не только молодому человеку, но и Виктории. По их мнению, девушка обязана была настоять на более уместном костюме, а не принимать его выбор, особенно для похода в ресторан.