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Пользователи Instagram считают, что на фоне Виктории Романец Антон Гусев выглядит бомжом

Несколько дней назад бывшие участники реалити-шоу «Дом-2», а ныне счастливые супруги Виктория Романец и Антон Гусев ужинали со своими друзьями в одном из ресторанов Москвы «Турандот». Поводом для этого стал день рождения молодого человека, ему исполнилось 29 лет.

Многие пользователи Сети поздравили Антона, однако раскритиковали за наряд, который он надел для похода в элитное заведение столицы.

Пользователи Instagram считают, что на фоне Виктории Романец Антон Гусев выглядит бомжом

Так, он надел обычную черную футболку-поло, серые брюки с темными полосками по бокам и коричневые туфли. В то время как его супруга выглядело просто безупречно. Она выбрала роскошное синее платье в пол с глубоким декольте.

Подписчики заявили, что на фоне свей жены Гусев выглядел как бомж, причем отметили, что стыдно должно быть от этого не только молодому человеку, но и Виктории. По их мнению, девушка обязана была настоять на более уместном костюме, а не принимать его выбор, особенно для похода в ресторан.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:52
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