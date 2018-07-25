У берегов ЮАР в 2017 году упали два корабля НЛО

Останки НЛО специалист смог обнаружить во время детального исследования карт Google Earth. Уфолог Скотт Уоринг давно уже известен детальными своими наблюдениями за всем, что касается темы инопланетной жизни. Таким образом, в недавнем времени он изучал местность, предположительно в которой потерпел крушение самолёт марки MH370, который принадлежал авиакомпании Amelia Earhart Electra. По словам эксперта, в итоге он обнаружил там следы двух разбившихся неопознанных летающих объектов вблизи берегов ЮАР. Скотт Уоринг отмечает, что передал координаты найденных объектов в соответствующие органы (3 35'41.48 "S 174 7'8.85" W). Однако на его обращение никто не отреагировал.Исследование местности ЮАР, непосредственно, где он обнаружил два разбившихся корабля НЛО, исследователь опубликовал на YouTube в виде ролика.