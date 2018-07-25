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Новенькая участница «Дома-2» поставила ультиматум Ольге Орловой

Новенькая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» немного разворотила осиное гнездо прославленной телестройки.

Ни для кого из преданных поклонников популярного в России телепроекта не является секретом то, что Маргарите буквально с первых дней своего нахождения в Периметре удалось привлечь к своей персоне внимание. Как бы то ни было, но только на днях на девушку начались серьезные нападки со стороны других участников «Дома-2».

Новенькая участница «Дома-2» поставила ультиматум Ольге Орловой

Притом, что нападают на Маргариту буквально все домовцы, будь то с грязным прошлым или нет. Тем не менее, самым интересным оказалось то, что на стороне этих участников тех, кто отчасти подпортил репутацию известнейшего во всем мире телепроекта «Дом-2», оказалась даже бывшая солистка музыкального коллектива «Блестящие», а с недавнего времени еще и телеведущая телестройки Ольга Орлова.

Если сказать несколькими словами, то телепроект «Дом-2» меняет свою концепцию, точнее уже давно ее поменял, просто огромнейшее количество телезрителей реалити руководство телешоу еще в известность об этом не поставило.

На сегодняшний день «Дом-2» является неким приютом, в котором собрались молодые люди и не очень, чтобы покончить со своей прошлой жизнью и начать все с чистого листа.

Новенькая участница «Дома-2» поставила ультиматум Ольге Орловой

На данный момент становится понятно, что Маргарита на самом деле попала не по адресу. Ведь по факту девушка была немного шокирована тем, что мало кто из участников воспринял ее позицию нахождения на «Доме-2». И сейчас речь идет не только о тех, кто продавал за деньги себя и свое тело, но и о тех, кто за короткий период нахождения на проекте уже успел поменять несколько половых партнеров.

В свою очередь телеведущая «Дома-2» Ольга Орлова не стала поддерживать новенькую участницу и заявила, что никто партнеров не меняет, как перчатки, а Александру Шевченко (Шеву) и вовсе назвала образцом добропорядочности.

Сейчас, как стало известно, Маргарита буквально требует от руководства телепроекта «Дом-2» и его телеведущих, чтобы за ворота реалити выгнали всех «грязных» девушек. Новенькая участница даже заявила, что если ее ультиматум не будет рассмотрен, то она сама покинут Периметр.

Новенькая участница «Дома-2» поставила ультиматум Ольге Орловой

Нужно сказать, что теперь телезрители «Дома-2» вовсю принялись делать в социальных сетях прогнозы на ближайшую субботу, ведь именно в этот день все и решиться. Правда, практически все поклонники проекта уверены, что покинет шоу как раз новенькая участница, которая и поставила телеведущим и администрации ультиматум.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:46
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