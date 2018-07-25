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В Chuwi анонсировали игровой планшет Chuwi Hi9 Pro

Стало известно, что компания Chuwi готовит к выходу игровой планшетный компьютер под названием Chuwi Hi9 Pro. Стоимость устройства пока неизвестна, однако уже раскрыты его характеристики.

В Chuwi анонсировали игровой планшет Chuwi Hi9 Pro


Аппарат получил 8,4-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Внутри установлен процессор MediaTek Helio X20 с десятью ядрами, а также графический контроллер ARM Mali-T880 MP4. Что касается памяти, то на ОЗУ и ПЗУ будет 3 и 32 гигабайта свободного места. Последний параметр можно увеличить с помощью карты памяти на 128 Гб.

Помимо этого разработчики оснастили Chuwi Hi9 Pro камерами на 8 и 5 Мп, а также модулями LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.1. В качестве операционной системы представлена платформа Android 8.1 Oreo. Автономность обеспечит аккумулятор на 5 тысяч мАч. Этого хватит на 4 часа игры, 6 часов просмотра видео и 20 часов прослушивания музыки.
 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:30
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