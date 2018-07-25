АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

В Северной Америке домашний кот испугался призрака маленькой девочки

Кот в Северной Америке испугался призрака маленькой девочки, который появился за стеклом. Странное фото сделали в 2013 году. Снимок до сих пор вызывает массу споров в Сети.

В Северной Америке домашний кот испугался призрака маленькой девочки


Американец 5 лет назад опубликовал в Сети снимок, на котором запечатлена его жена и кот, который шипит на странное отражение в стекле. Автором отмечается, что замеченный силуэт был схож с ребёнком в старинном платье. Он не исключил, что кот занервничал, потому что испугался призрака маленькой девочки. Эту историю мало кто воспринял всерьёз, предположив, что в стекле могла отразиться дочь семейной пары. Поздней стало известно, что пара не имеет детей.

Веских доказательств правдоподобности данного снимка мужчина не предъявлял. Он только написал, что запечатлел на камеру смартфона призрака маленькой девочки после того, как напуганный кот начал шипеть, а также пристально смотреть на стеклянную дверь. Ряд пользователей решили, что это был на самом деле призрак.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Может быть, Ольга приёмная?»: Пользователи
Виктория Романец откровенно рассказала о
Телезрители «Дома-2» назвали советы мамы Романа
У берегов ЮАР в 2017 году упали два корабля НЛО
Дочь Маргариты Тереховой рассказала о тяжелейшем
ГМ-растения обнаружат в домашнем воздухе
В Chuwi анонсировали игровой планшет Chuwi Hi9 Pro
Борису Моисееву после Юрмалы поклонники стали
В Северной Америке домашний кот испугался
Брэд Питт взял детей на съемки новой ленты с
Социальная сеть «ВКонтакте» затроллила Земфиру,
Николай Должанский намерен вернуться на «Дом-2»,
Марго Овсянникова и Артем Сорока объявили себя
Несмотря на 3 года брака, родственники Курбана
Учёный создал музыку для инопланетян
Учёные объяснили появление гравитационных волн
Учёные обучили ИИ определять смерть человека по
Сергей Шнуров посвятил разводу с Матильдой стих
Учёные рассказали, какие женские болезни способен
Ольга Бузова номинировала Романа Гриценко на
Эксперты обнаружили куски мантии под северным и
Дети будут учить основы программирования с
Жену Андрея Малахова заподозрили во второй
Надежда Бабкина открывает в Москве музей кукол
В РФ изменят законодательство об ОСАГО
Мария Кожевникова рассказала о «комфорте» в поезде
Александра Черно вывела на чистую воду свою
Бывший солист группы «Челси» Роман Архипов
NASA опубликовало снимок Балтийского моря
Xiaomi представила новинки - "умную" зубную
Просмотреть все новости