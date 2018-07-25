В Северной Америке домашний кот испугался призрака маленькой девочки

Американец 5 лет назад опубликовал в Сети снимок, на котором запечатлена его жена и кот, который шипит на странное отражение в стекле. Автором отмечается, что замеченный силуэт был схож с ребёнком в старинном платье. Он не исключил, что кот занервничал, потому что испугался призрака маленькой девочки. Эту историю мало кто воспринял всерьёз, предположив, что в стекле могла отразиться дочь семейной пары. Поздней стало известно, что пара не имеет детей.Веских доказательств правдоподобности данного снимка мужчина не предъявлял. Он только написал, что запечатлел на камеру смартфона призрака маленькой девочки после того, как напуганный кот начал шипеть, а также пристально смотреть на стеклянную дверь. Ряд пользователей решили, что это был на самом деле призрак.