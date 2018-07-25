Антон Гусев потратил на свой день рождения 100 тысяч рублей

«Всё было очень легко, атмосферно, весело и по-семейному. Торт от супруги меня удивил, но это в её стиле», - сообщил Антон своим подписчикам.

Также он признался, что больше всего его удивил сюрприз супруги, не менее популярной Виктории Романец. В честь дня рождения любимого она решила заказать торт в виде женской «пятой точки» в бикини и чулках.Кроме того, Гусев рассказал, что на празднование именин потратил 100 тысяч рублей. Молодой человек отметил, что для него и для столицы это не дорого. Он рад, что может себе позволить такой праздник.