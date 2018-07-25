Дочь Маргариты Тереховой рассказала о тяжелейшем состоянии мамы

Не особо веселыми сведениями поделилась Анна Терехова - дочка популярной актрисы. В новом выпуске программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» было оглашено данное неприятное известие. Причиной является неприятнейшая болезнь Альцгеймера, которая прогрессирует уже 10 лет. Известная артистка до 2014 года жила в одной квартире с сыном Александром, однако позже он съехал. Об актрисе стала опекаться Анна. Она наняла для мамы домработницу, которая по совместительству также сиделка. Терехова младшая поведала, что сейчас ее мать как «маленький ребенок», однако бросать беспомощную актрису она даже не думает. По заявлению дочери артистки, неизлечимый недуг прогрессирует и сейчас ее мама уже не может говорить.Маргарита Терехова стала популярной благодаря фильмам: «Зеркало», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене». В свои времена артистку считали самой красивой женщиной среди российских коллег. В 2005 году карьера актрисы подошла к концу, потому что доктора обнаружили у нее болезнь Альцгеймера.