Учёный создал музыку для инопланетян

Джонатан Китс решил использовать музыку в качестве языка для общения с инопланетянами. Учёный создал проект, получивший название Межгалактический Омнифоник. Свою работу исследователь базирует на теории, что все получаемые звуки из космоса являются музыкой. Если это на самом деле так, то жители других планет могут любить музыку, однако, их хиты несколько отличаются от привычных нам.Для создания инопланетной музыки учёный разработал особый инструмент, состоящий из уранового стекла и циферблата. Также он приобрёл свистки для собак, благодаря которым он изобрёл ультразвуковой орган. Мелодия, издаваемая инструментом не слышна людям, однако, жители других планет могут её воспринимать. Также учёный создал гравитационную виолончель, на которой собирается сыграть инопланетянам гимн землян.