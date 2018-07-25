Учёные объяснили появление гравитационных волн над Антарктидой

В 2015 году учёные открыли существование гравитационных волн. Эти колебания появляются с определённой периодичностью, длина волны может достигать 2 тысячи км. Специалисты ранее не могли объяснить, что порождает это явление над Антарктидой. Пролить свет на этот вопрос помогло исследование физиков, проведённое на станции Макмердо.Учёные полагают, что загадочное явление над Антарктидой образовано рельефом самого материка. Потоки воздуха меняют своё направление из-за этих особенностей, что позволяет энергии стратосферных волн попадать в высокий слой атмосферы, где она образует гравитационные волны. Согласно другой теории, явление образуется из-за полярного вихря. Специалисты планируют продолжить изучение аномалии осенью 2018 года.