АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

Учёные объяснили появление гравитационных волн над Антарктидой

Учёные смогли объяснить появление волн гравитации над Антарктидой. Специалисты считают, что загадочное явление образуется из-за рельефа самого материка.

Учёные объяснили появление гравитационных волн над Антарктидой


В 2015 году учёные открыли существование гравитационных волн. Эти колебания появляются с определённой периодичностью, длина волны может достигать 2 тысячи км. Специалисты ранее не могли объяснить, что порождает это явление над Антарктидой. Пролить свет на этот вопрос помогло исследование физиков, проведённое на станции Макмердо.

Учёные полагают, что загадочное явление над Антарктидой образовано рельефом самого материка. Потоки воздуха меняют своё направление из-за этих особенностей, что позволяет энергии стратосферных волн попадать в высокий слой атмосферы, где она образует гравитационные волны. Согласно другой теории, явление образуется из-за полярного вихря. Специалисты планируют продолжить изучение аномалии осенью 2018 года.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Может быть, Ольга приёмная?»: Пользователи
Виктория Романец откровенно рассказала о
Телезрители «Дома-2» назвали советы мамы Романа
У берегов ЮАР в 2017 году упали два корабля НЛО
Дочь Маргариты Тереховой рассказала о тяжелейшем
ГМ-растения обнаружат в домашнем воздухе
В Chuwi анонсировали игровой планшет Chuwi Hi9 Pro
Борису Моисееву после Юрмалы поклонники стали
В Северной Америке домашний кот испугался
Брэд Питт взял детей на съемки новой ленты с
Социальная сеть «ВКонтакте» затроллила Земфиру,
Николай Должанский намерен вернуться на «Дом-2»,
Марго Овсянникова и Артем Сорока объявили себя
Несмотря на 3 года брака, родственники Курбана
Учёный создал музыку для инопланетян
Учёные объяснили появление гравитационных волн
Учёные обучили ИИ определять смерть человека по
Сергей Шнуров посвятил разводу с Матильдой стих
Учёные рассказали, какие женские болезни способен
Ольга Бузова номинировала Романа Гриценко на
Эксперты обнаружили куски мантии под северным и
Дети будут учить основы программирования с
Жену Андрея Малахова заподозрили во второй
Надежда Бабкина открывает в Москве музей кукол
В РФ изменят законодательство об ОСАГО
Мария Кожевникова рассказала о «комфорте» в поезде
Александра Черно вывела на чистую воду свою
Бывший солист группы «Челси» Роман Архипов
NASA опубликовало снимок Балтийского моря
Xiaomi представила новинки - "умную" зубную
Просмотреть все новости