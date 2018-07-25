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Анастасия Ендальцева без ума от новенького участника

Так редко в эфирах показывают новичков реалити-шоу «Дом-2», уделяя время только основным звездам, что ребята живут сами по себе, успевая до ухода за ворота и влюбиться, и сходить на свидание, а также найти друзей. Вот только зрители об этом совершенно ничего не знают.

Анастасия Ендальцева без ума от новенького участника

Однако на днях Настя Ендальцева сходила на свидание с очередным новеньким участником, и это свидание наконец-таки показали в эфире.

Поклонники телестройки считают, что бедолага Мондезир Свет-Амур будет невероятно разочарован, ведь Анастасия Ендальцева просто без ума от новенького участника и совершенно забыла про своего экс-возлюбленного. Девушка даже поцеловалась с новоиспеченным домовцем Евгением, на которого, как говорят на проекте, у Насти загорелся глаз.

Анастасия Ендальцева без ума от новенького участника

Молодой человек показался зрителям довольно интересным. Он играет на гитаре, поет, а также с Ендальцевой может закрутить неплохой роман. Вот только мнение многих поклонников остается неизменным: так как ребята массовка - показывать новую пару будут очень редко, или же отправят на Сейшелы, где им «поможет» строить отношения Юлия Ефременкова.

Никому не нужна Ендальцева с романтикой, так как нужно крутить диалоги Димы Дмитренко с тёщей или же истерики Алены Савкиной, считают фанаты «Дома-2».
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:29
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