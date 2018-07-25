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Эксперт объяснил отказ Трампа от торговой войны с ЕС

Президент США сделал неожиданное предложение европейским своим партнерам. Трамп руководству Евросоюза предложил отказаться от взаимных пошлин, а также начать «честную торговлю».

Эксперт объяснил отказ Трампа от торговой войны с ЕС


Станислав Бышок - политический аналитик мониторинговой международной организации CIS-EMO рассказал изданию «Политэксперт», чем это может обернуться для Европы и США. По словам эксперта, главной стратегией главы США в переговорах является создание неопределенности. Вследствие этого Трамп раздает обещания, часто противоречащие друг другу. Так Трамп перед встречей с Путиным говорил про возможное признание мировым сообществом Крыма непосредственно как части РФ. Сейчас он говорит про абсолютно обратные вещи. По мнению эксперта, он расширяет для переговоров пространство, чтобы люди, приходящие к нему для обсуждения, находились в растерянном состоянии, не понимали, что ждать от него дальше. По мнению Бышока это его тактика.

Хотя Трамп называет себя протекционистом, ярым защитником американских интересов, глава США не прочь создавать необходимые условия для свободного современного рынка. Здесь имеется одно условие. Данный рынок будет свободным, в случае если США, а также предполагаемый их партнер (Евросоюз), будут на одинаковых условиях друг с другом. Неизвестно даст ли данная тактика результаты, так как все крупные мировые государства являются ориентированными на защиту своей экономики, а также не готовы к свободному рынку.
 
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:48
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