АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак

Несколько дней назад известный российский актер Эммануил Виторган, который в этом году стал отцом во третий раз, дал интервью. Он рассказал, почему они с супругой решились на ребенка в столь позднем в возрасте, а также признался, что экономит на покупках для малышки.

Так, по его словам, столь зрелое родительство связано с тем, что его 56-летней супруге Ирине Млодик врачи долго запрещали рожать.

Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак

«Я призываю людей самого разного возраста рожать. Будущее должно быть обязательно!», - с уверенностью сказал отец Максима Виторгана, подчеркнув, что его маленькая наследница прекрасная девочка и они с женой безумно благодарны ей за то, что она у них есть.

78-летний артист отметил, что его дочь ни в чем не нуждается. Как только друзья узнали о появлении малышки, то сразу же завалили их различными подарками, которыми они продолжают пользоваться.

Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак

«С тех пор, как дочка появилась на свет, мы не купили для нее ни одной вещи, потому что ее завалили подарками — кроватка, игрушки, костюмчики, платья», - сообщил Виторган.


Кроме того, кое-что Этель перешло по наследству от ее «племянника» Платона, сына Максима Виторгана и Ксении Собчак. Эмманул со смехом признал, что эта помощь хорошо экономит их с супругой деньги.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:46
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрофизики определили положение магнитного
Биологи определили свойства нейронов
Американские учёные рекомендуют худеть с помощью
Ученые: Персонализированные модели машинного
Алена Водонаева задумалась о существовании
На МКС проведут эксперимент по зарождению
Эксперты: Солнцезащитные лосьоны не так
«Сегодня мы спали вместе»: Ирина Пинчук
Создание в лаборатории «синтетических»
NASA опубликовала уникальную визуализацию Луны
Microsoft разрабатывает две новые модели консолей
Мужчина с 13-летним сыном встретили бигфута на
Пользователи Instagram считают, что на фоне
Антон Гусев потратил на свой день рождения 100
Эксперт объяснил отказ Трампа от торговой войны с
Новенькая участница «Дома-2» поставила ультиматум
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном
Центр им.Хруничева закончил создание концепции
Роман Гриценко превратился из милого мальчика в
Spice Girls объявили о воссоединении коллектива
Анастасия Ендальцева без ума от новенького
Ростовская секс-бомба Элина Ромасенко заявила,
На пляже Филиппин жители выловили жуткого монстра
Звезды девяностых воссоединились в новом сериале
В Австралии сотни розовых мертвых Какаду упали с
Учёные: Кровь на Туринской плащанице была
Зрители «Дома-2» ждут реакцию Ксении Бородиной на
Роскачество составило рейтинг лучших
Учёные: на Марсе слишком сухой грунт для
Samsung делает игровой смартфон для достижения
Просмотреть все новости