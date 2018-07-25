Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак
Несколько дней назад известный российский актер Эммануил Виторган, который в этом году стал отцом во третий раз, дал интервью. Он рассказал, почему они с супругой решились на ребенка в столь позднем в возрасте, а также признался, что экономит на покупках для малышки.
Так, по его словам, столь зрелое родительство связано с тем, что его 56-летней супруге Ирине Млодик врачи долго запрещали рожать.
«Я призываю людей самого разного возраста рожать. Будущее должно быть обязательно!», - с уверенностью сказал отец Максима Виторгана, подчеркнув, что его маленькая наследница прекрасная девочка и они с женой безумно благодарны ей за то, что она у них есть.
78-летний артист отметил, что его дочь ни в чем не нуждается. Как только друзья узнали о появлении малышки, то сразу же завалили их различными подарками, которыми они продолжают пользоваться.
«С тех пор, как дочка появилась на свет, мы не купили для нее ни одной вещи, потому что ее завалили подарками — кроватка, игрушки, костюмчики, платья», - сообщил Виторган.
Кроме того, кое-что Этель перешло по наследству от ее «племянника» Платона, сына Максима Виторгана и Ксении Собчак. Эмманул со смехом признал, что эта помощь хорошо экономит их с супругой деньги.