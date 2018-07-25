Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак

«Я призываю людей самого разного возраста рожать. Будущее должно быть обязательно!», - с уверенностью сказал отец Максима Виторгана, подчеркнув, что его маленькая наследница прекрасная девочка и они с женой безумно благодарны ей за то, что она у них есть.

«С тех пор, как дочка появилась на свет, мы не купили для нее ни одной вещи, потому что ее завалили подарками — кроватка, игрушки, костюмчики, платья», - сообщил Виторган.

Так, по его словам, столь зрелое родительство связано с тем, что его 56-летней супруге Ирине Млодик врачи долго запрещали рожать.78-летний артист отметил, что его дочь ни в чем не нуждается. Как только друзья узнали о появлении малышки, то сразу же завалили их различными подарками, которыми они продолжают пользоваться.Кроме того, кое-что Этель перешло по наследству от ее «племянника» Платона, сына Максима Виторгана и Ксении Собчак. Эмманул со смехом признал, что эта помощь хорошо экономит их с супругой деньги.