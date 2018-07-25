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Роман Гриценко превратился из милого мальчика в надменного жестокого мужчину, мнение зрителей «Дом-2»

Многочисленные преданные поклонники скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уверены, что Роман Гриценко очень сильно изменился за время нахождения на прославленной телестройке.

Ни для кого из телезрителей проекта «Дом-2» не является секретом то, что не так давно в Периметре во второй раз побывала мама одного из самых рейтинговых участников реалити – Романа Гриценко. Многие фанаты телестройки, как оказалось, до сих пор хорошо помнят первый приезд женщины на проект.

Роман Гриценко превратился из милого мальчика в надменного жестокого мужчину, мнение зрителей «Дом-2»

Тогда обаятельная и приятная женщина с первых же секунд завоевала любовь не только многих участников «Дома-2» и телеведущих, но и даже зрителей. Огромнейшее количество поклонников реалити сразу же поняли в кого именно пошел Роман Гриценко.

Конечно же, что тогда Роман, как и полагается хорошему сыну, не только постоянно находился возле своей мамы, но и старался побыстрее и аккуратно выпроводить ее домой, так как считал, что родственникам нельзя находиться на подобных телешоу. Такое поведение и отношение к своей маме по достоинству оценили многие телезрители.

Роман Гриценко превратился из милого мальчика в надменного жестокого мужчину, мнение зрителей «Дом-2»

И вот, когда мама Гриценко решила приехать на «Дом-2» во второй раз, Роман вел себя в точности да наоборот. Молодой человек не только не встретил свою родственницу, которая та приехала в Периметр ночью, но и даже не соизволил поднять свое «мягкое место» для того, чтобы устроить родному человеку ночлег.

На сегодняшний день многочисленные телезрители «Дома-2» просто-таки забросали социальные сети нелицеприятными комментариями в адрес Романа Гриценко. По их словам, им уже надоело наблюдать за поведением «прынца», которые высокомерно позволяет себя вести даже в отношении своей матери.

Роман Гриценко превратился из милого мальчика в надменного жестокого мужчину, мнение зрителей «Дом-2»

«Я была шокирована тем, как Гриценко встретил свою мать, когда она ночью приехала!!! Наш прЫнц даже не соизволил поднять свое мягкое место, чтобы устроить мать на ночлег! Да и дальнейшее его высокомерное отношение к матери это вообще за гранью!!! Довести свою мать до слез из-за пустяка может только неблагодарное животное! Когда-то Гриценко пришел не плохим парнем! С понятиями, хотя и были мелкие детали, которые настораживали! Ну как например, истории с деньгами..но чем дальше, тем больше..Теперь от того мальчика практически ничего не осталось!!! Вместо него на домовском троне сидит мерзкий, надменный, самодовольный индюк!!! Жестокий и равнодушный!!! Даже по отношению к самым близким людям..», - написала в Сети одна из поклонниц «Дома-2».
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:45
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