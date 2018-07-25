Роман Гриценко превратился из милого мальчика в надменного жестокого мужчину, мнение зрителей «Дом-2»
Многочисленные преданные поклонники скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уверены, что Роман Гриценко очень сильно изменился за время нахождения на прославленной телестройке.
Ни для кого из телезрителей проекта «Дом-2» не является секретом то, что не так давно в Периметре во второй раз побывала мама одного из самых рейтинговых участников реалити – Романа Гриценко. Многие фанаты телестройки, как оказалось, до сих пор хорошо помнят первый приезд женщины на проект.
Тогда обаятельная и приятная женщина с первых же секунд завоевала любовь не только многих участников «Дома-2» и телеведущих, но и даже зрителей. Огромнейшее количество поклонников реалити сразу же поняли в кого именно пошел Роман Гриценко.
Конечно же, что тогда Роман, как и полагается хорошему сыну, не только постоянно находился возле своей мамы, но и старался побыстрее и аккуратно выпроводить ее домой, так как считал, что родственникам нельзя находиться на подобных телешоу. Такое поведение и отношение к своей маме по достоинству оценили многие телезрители.
И вот, когда мама Гриценко решила приехать на «Дом-2» во второй раз, Роман вел себя в точности да наоборот. Молодой человек не только не встретил свою родственницу, которая та приехала в Периметр ночью, но и даже не соизволил поднять свое «мягкое место» для того, чтобы устроить родному человеку ночлег.
На сегодняшний день многочисленные телезрители «Дома-2» просто-таки забросали социальные сети нелицеприятными комментариями в адрес Романа Гриценко. По их словам, им уже надоело наблюдать за поведением «прынца», которые высокомерно позволяет себя вести даже в отношении своей матери.
«Я была шокирована тем, как Гриценко встретил свою мать, когда она ночью приехала!!! Наш прЫнц даже не соизволил поднять свое мягкое место, чтобы устроить мать на ночлег! Да и дальнейшее его высокомерное отношение к матери это вообще за гранью!!! Довести свою мать до слез из-за пустяка может только неблагодарное животное! Когда-то Гриценко пришел не плохим парнем! С понятиями, хотя и были мелкие детали, которые настораживали! Ну как например, истории с деньгами..но чем дальше, тем больше..Теперь от того мальчика практически ничего не осталось!!! Вместо него на домовском троне сидит мерзкий, надменный, самодовольный индюк!!! Жестокий и равнодушный!!! Даже по отношению к самым близким людям..», - написала в Сети одна из поклонниц «Дома-2».