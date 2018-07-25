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Сергей Шнуров посвятил разводу с Матильдой стих

Скандально известный лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров пересмотрел свое отношение к разводу с супругой. Артист призвал мужчин в данном случае не грустить, а наоборот радоваться свободной жизни.

Сергей Шнуров посвятил разводу с Матильдой стих


Недавно распалась самая яркая пара российского шоу-биза - Сергея Шнурова и Матильды. Бывшие супруги отказываются объяснять причину развода и отвечать на вопросы. Но накануне исполнитель песен немного нарушил правила, выложив в своем микроблоге в социальной сети Instagram новое стихотворение. Певец посвятил данный стих радостям, которые ожидают тех людей, кто рискнул развестись, и сейчас наслаждаются свободой.

Сергей Шнуров посвятил разводу с Матильдой стих


В стихотворном произведении Шнуров также рассказал, что нашел новую любовь на втором этаже Эрмитажа, но пока неизвестно это заявление правдиво или нет. Пост певца в течение двадцати двух часов сумел собрать свыше 225 тысяч отметок «Мне нравится» и около 2 тысяч комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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