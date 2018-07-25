Сергей Шнуров посвятил разводу с Матильдой стих

Недавно распалась самая яркая пара российского шоу-биза - Сергея Шнурова и Матильды. Бывшие супруги отказываются объяснять причину развода и отвечать на вопросы. Но накануне исполнитель песен немного нарушил правила, выложив в своем микроблоге в социальной сети Instagram новое стихотворение. Певец посвятил данный стих радостям, которые ожидают тех людей, кто рискнул развестись, и сейчас наслаждаются свободой.В стихотворном произведении Шнуров также рассказал, что нашел новую любовь на втором этаже Эрмитажа, но пока неизвестно это заявление правдиво или нет. Пост певца в течение двадцати двух часов сумел собрать свыше 225 тысяч отметок «Мне нравится» и около 2 тысяч комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.