АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

Дети будут учить основы программирования с помощью волшебной палочки Гарри Поттера

Разработчики придумали, как обучить детей программированию в форме игры. Для этих целей создана волшебная палочка Гарри Поттера, на которой, находятся сенсоры для изучения основ javascript.

Дети будут учить основы программирования с помощью волшебной палочки Гарри Поттера


Компания Kano объявила о выпуске обучающих программированию палочек Гарри Поттера. Теперь дети получат волшебный инструмент, который в форме игры поможет им освоить азы javascript. Перед использование палочку нужно будет собрать и подключить к приложению гаджета, работающего на платформах iOS, Android, Mac и PC.



Волшебная палочка функционирует за счёт сенсоров, определяющим её местоположение в пространстве. В набор входят 70 обучающих заданий. Написание кода будет походить на создание заклинания взмахом палочки. Разработчики надеются, что волшебная палочка поможет детям сделать первые шаги в освоении техники. Цена девайса составит 100 долларов. Приобрести новинку можно будет в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров посвятил разводу с Матильдой стих
Учёные рассказали, какие женские болезни способен
Ольга Бузова номинировала Романа Гриценко на
Эксперты обнаружили куски мантии под северным и
Дети будут учить основы программирования с
Жену Андрея Малахова заподозрили во второй
Надежда Бабкина открывает в Москве музей кукол
В РФ изменят законодательство об ОСАГО
Мария Кожевникова рассказала о «комфорте» в поезде
Александра Черно вывела на чистую воду свою
Бывший солист группы «Челси» Роман Архипов
NASA опубликовало снимок Балтийского моря
Xiaomi представила новинки - "умную" зубную
Учёные нашли в Китае 136 древних гробниц
Ксения Собчак похудела благодаря правильному
Борис Грачевский подарил молодой жене и дочке
После шторма очевидец смог запечатлеть
Поклонник Ольги Бузовой не нашел в Воронеже
Дарью Клюкину раскритиковали из-за отсутствия
Ирина Шейк порадовала откровенными фото из ванной
«Любой наркоз может стать последним»: Егор
Ученые разработали первый в мире состав аэрозоля
По мнению фанатов, Ксения Бородина помолодела
В РФ в августе приедет обновленный Hyundai Tucson
Экс-участница «Дома-2» Александра Артемова
Изобретатели компании Samsung придумали
Исследователи обнаружили в воздухе больших
Татьяна Владимировна Рапунцель ругается с Олей и
Эксперты: Инновационная мембрана обеспечивает
Во Флориде девушка сфотографировалась с призраком
Просмотреть все новости