Дети будут учить основы программирования с помощью волшебной палочки Гарри Поттера

Компания Kano объявила о выпуске обучающих программированию палочек Гарри Поттера. Теперь дети получат волшебный инструмент, который в форме игры поможет им освоить азы javascript. Перед использование палочку нужно будет собрать и подключить к приложению гаджета, работающего на платформах iOS, Android, Mac и PC.Волшебная палочка функционирует за счёт сенсоров, определяющим её местоположение в пространстве. В набор входят 70 обучающих заданий. Написание кода будет походить на создание заклинания взмахом палочки. Разработчики надеются, что волшебная палочка поможет детям сделать первые шаги в освоении техники. Цена девайса составит 100 долларов. Приобрести новинку можно будет в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.