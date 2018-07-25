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Надежда Бабкина открывает в Москве музей кукол

Заслуженная артистка Надежда Бабкина в Москве открывает Музей кукол. Открытие музея запланировано на 1 сентября в здании театра «Русская песня», расположенного на Садовой-Черногрязской улице.

Надежда Бабкина открывает в Москве музей кукол


В день открытия музея будет представлена уникальная коллекция кукол, которые Надежда Бабкина собирала в течение 40 лет творческой деятельности. Куклы артистка привозила из разных уголков России, а также из других стран.

В коллекции Музея кукол Надежды Бабкиной насчитывается более 100 экземпляров. У каждой куклы неповторимый облик, свой характер и судьба. Посетители музея увидят куклы, представляющие русский национальный колорит.

По словам Надежды Бабкиной, особенно привлекательны куклы в народных костюмах. Знакомство с экспонатами о характерных элементах национальной одежды разных регионов России. Наряды красивы внешне и несут в себе определённую информацию.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:00
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