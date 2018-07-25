Надежда Бабкина открывает в Москве музей кукол

В день открытия музея будет представлена уникальная коллекция кукол, которые Надежда Бабкина собирала в течение 40 лет творческой деятельности. Куклы артистка привозила из разных уголков России, а также из других стран.В коллекции Музея кукол Надежды Бабкиной насчитывается более 100 экземпляров. У каждой куклы неповторимый облик, свой характер и судьба. Посетители музея увидят куклы, представляющие русский национальный колорит.По словам Надежды Бабкиной, особенно привлекательны куклы в народных костюмах. Знакомство с экспонатами о характерных элементах национальной одежды разных регионов России. Наряды красивы внешне и несут в себе определённую информацию.