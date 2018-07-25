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Мария Кожевникова рассказала о «комфорте» в поезде

Известная отечественная актриса Мария Кожевникова призналась, что после рождения ребенка она боится летать на самолетах, и поэтому путешествует на поезде.

Мария Кожевникова рассказала о «комфорте» в поезде


В своем микроблоге Кожевникова обнародовала пост, где поведала о «комфорте» в поездах. Мария рассказала, что недавно она вместе со своей семьей ездила к родственникам на свадьбу. Актриса заранее приобрела билеты туда и обратно. Туда дорога прошла без происшествий. Но ехали обратно - это было кошмарно. По словам актрисы, им попался вагон, где дверь при движении скрипела, стучала и дребезжала. Телезвезда пошла искать проводницу, однако так и не смогла ее найти.

Мария Кожевникова рассказала о «комфорте» в поезде


Сосед по вагону вызвал работника, который якобы должен был починить дверь, но он вставил полотенце, чем немного уменьшил звук, однако спать все же было не возможно. Всю дорогу Мария Кожевникова сидела и подбирала к посту слова, которые смогли бы максимально передать весь тот ужас, который они пережили.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:45
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