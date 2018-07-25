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NASA опубликовало снимок Балтийского моря

NASA общественности предоставило завораживающие фотографии Балтийского моря со спутника.

NASA опубликовало снимок Балтийского моря


Экспертами отмечается, что в это время года фитопланктон, вследствие своего цвета, создаёт на воде довольно причудливые узоры. Вследствие океанического течения, который поднимает со дна питательные вещества, планктон собирается у краев, создавая на воде в данном случае эффект водоворота. Стоит отметить, что фитопланктон представляет собой одноклеточные водоросли, цианобактерии, населяющие водоемы. При этом они являются пищей непосредственно для зоопланктона. Они также осуществляют фотосинтез. Из-за большого количества данных водорослей вода в итоге может «цвести».

В свою очередь пользователи отмечают, что снимок напоминает творчество известного художника Ван Гога, который писал картины в импрессионистском стиле.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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