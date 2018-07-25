Xiaomi представила новинки - "умную" зубную щётку, робота-конструктора и смартфоны

В Мадриде прошла презентация новинок от компании Xiaomi. Бренд с каждым годом старается заслужить репутацию всемирной компании. Общественности были представлены два смартфона Mi A2 и Mi A2 Lite. Российским пользователям они будут интересны своей относительно недорогой ценой - 180-250 евро в зависимости от комплектации.Наибольший интерес посетителей презентации Xiaomi вызвала "умная" зубная щётка. Управлять Mi Ultrasonic Toothbrush можно при помощи смартфона. В комплектацию входит зарядное устройство и аккумулятор. Разработчики уверяют, что полного цикла заряда хватит на полмесяца пользования при условии, что использовать девайс будут два раза в день. Стоимость щётки - 35 долларов. Набор робота-конструктора включает в себя 978 деталей, которые можно программировать в зависимости от целей пользователя. В собранном виде вес конструкции 3 кг.