Учёные нашли в Китае 136 древних гробниц

Учёные в течение 10 месяцев изучали захоронение, находящееся в деревне Дахань в Китае. Всего было обнаружено 136 гробниц, среди которых особо выделяют 36 крупных захоронений. Научные сотрудники сообщают, что в ходе работ было найдено 800 предметов древности, которым 2500 лет. Большинство артефактов изготовлены из материалов, широко распространённых в то время - керамики, кости, бронзы и нефрита.Учёные полагают, что наиболее в крупных гробницах похоронены знатные люди и члены их семей. Также сообщается о том, что в пяти захоронениях люди были погребены заживо. Запланировано проведение генетической экспертизы, которая поможет установить расовую принадлежность останков.