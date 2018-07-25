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Учёные нашли в Китае 136 древних гробниц

Учёные обнаружили на востоке Китая 136 гробниц, возраст которых насчитывает 2500 лет. В захоронении помимо древних артефактов находились тела заживо похороненных людей, предположительно, знатного происхождения.

Учёные нашли в Китае 136 древних гробниц


Учёные в течение 10 месяцев изучали захоронение, находящееся в деревне Дахань в Китае. Всего было обнаружено 136 гробниц, среди которых особо выделяют 36 крупных захоронений. Научные сотрудники сообщают, что в ходе работ было найдено 800 предметов древности, которым 2500 лет. Большинство артефактов изготовлены из материалов, широко распространённых в то время - керамики, кости, бронзы и нефрита.

Учёные полагают, что наиболее в крупных гробницах похоронены знатные люди и члены их семей. Также сообщается о том, что в пяти захоронениях люди были погребены заживо. Запланировано проведение генетической экспертизы, которая поможет установить расовую принадлежность останков.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:00
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