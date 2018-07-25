Борис Грачевский подарил молодой жене и дочке одинаковые платья

Борис Грачевский с молодой супругой и дочкой наряду с другими известными людьми пришли поддержать молодого дизайнера Янину Мелехову. Основатель «Ералаша» приобрёл и жене и дочке одинаковые летние наряды. Как отметила дизайнер, данное платье пошито в одном размере, но в двух длинах, поэтому подходит для девушек любого роста и комплекции.В день презентации половину лимитированной коллекции Янины Мелеховой разобрали. Гости, под живую музыку Сержа Эксузяна, мерили летние платья и шляпки, а также угощались вином.