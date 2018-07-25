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Борис Грачевский подарил молодой жене и дочке одинаковые платья

Борис Грачевский подарил одинаковые платья молодой жене и дочке от начинающего дизайнера Янины Мелеховой. Недавно актриса Янина Мелехова презентовала первую коллекцию летних платьев под брендом MELdress.

Борис Грачевский подарил молодой жене и дочке одинаковые платья


Борис Грачевский с молодой супругой и дочкой наряду с другими известными людьми пришли поддержать молодого дизайнера Янину Мелехову. Основатель «Ералаша» приобрёл и жене и дочке одинаковые летние наряды. Как отметила дизайнер, данное платье пошито в одном размере, но в двух длинах, поэтому подходит для девушек любого роста и комплекции.

В день презентации половину лимитированной коллекции Янины Мелеховой разобрали. Гости, под живую музыку Сержа Эксузяна, мерили летние платья и шляпки, а также угощались вином.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:45
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