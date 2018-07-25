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Учёные: Кровь на Туринской плащанице была нанесена художником

Недавние исследования показали, что кровь, находящаяся на Туринской плащанице, является поддельной. Специалисты полагают, что имитация была нанесена в Средневековье художником.

Учёные: Кровь на Туринской плащанице была нанесена художником


Учёные в течение длительного времени исследовали Туринскую плащаницу, которой, согласно легендам, было обернуто тело Христа после распятия. Христиане считают плащаницу реликвией, но специалисты давно заподозрили, что она не более чем подделка.

В 1990-х годах учёные изучили Туринскую плащаницу с помощью радиоуглеродного анализа. Оказалось, что реликвия относится к 1260-1390 гг. н.э. Затем за саван взялись судмедэксперты, они провели эксперимент, в ходе которого, завернули манекен в похожую ткань. Также они нанесли на туловище манекена кровь, имитирующую различные ранения. Исследования показали, что кровь на плащанице была нанесена художником - она выглядит нереалистичной и не могла остаться после нанесённых ран Христа.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:20
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