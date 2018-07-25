Учёные: Кровь на Туринской плащанице была нанесена художником

Учёные в течение длительного времени исследовали Туринскую плащаницу, которой, согласно легендам, было обернуто тело Христа после распятия. Христиане считают плащаницу реликвией, но специалисты давно заподозрили, что она не более чем подделка.В 1990-х годах учёные изучили Туринскую плащаницу с помощью радиоуглеродного анализа. Оказалось, что реликвия относится к 1260-1390 гг. н.э. Затем за саван взялись судмедэксперты, они провели эксперимент, в ходе которого, завернули манекен в похожую ткань. Также они нанесли на туловище манекена кровь, имитирующую различные ранения. Исследования показали, что кровь на плащанице была нанесена художником - она выглядит нереалистичной и не могла остаться после нанесённых ран Христа.