Зрители «Дома-2» ждут реакцию Ксении Бородиной на слова Ольги Бузовой о том, что она является главной ведущей телепроекта

«Мы Бородиной об этом не расскажем», - заявили они оба, намекая на то, что до этих пор именно она считала себя основной ведущей.

Публикация от БУЗОВА СВЕЖИЕ НОВОСТИ (@buzova86news) 21 Июл 2018 в 12:18 PDT

По его словам, он спас реалити-шоу, ведь Оля планировала уволиться и полностью переключиться на построение карьеры певицы, однако он ее отговорил, а потому поклонники продолжат смотреть на нее со своих телеэкранов.Кроме того, Влад заявил, что Бузова честно и откровенно призналась в том, что она главная ведущая телестройки.В итоге многие согласились с тем, что Оля давно обошла Ксению, ведь она проводит больше эфиров, да и в целом на экране появляется чаще, в то время как ее коллега полностью посвящает себя семье.Тем не менее, защитников Бородиной тоже оказалось немало. Они посоветовали Владу впредь так не выражаться и не сеять семена вражды между двумя ведущими, отношения которых и так складываются не самым удачным образом.