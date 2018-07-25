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Зрители «Дома-2» ждут реакцию Ксении Бородиной на слова Ольги Бузовой о том, что она является главной ведущей телепроекта

Многие зрители «Дома-2» уверены, что несмотря на то, что статус ведущей Ольга Бузова заняла только в 2008 году, она считает себя главной звездой телепроекта. И несколько дней назад это подтвердил ее коллега Влад Кадони, с которым девушка вела Лобное место.

По его словам, он спас реалити-шоу, ведь Оля планировала уволиться и полностью переключиться на построение карьеры певицы, однако он ее отговорил, а потому поклонники продолжат смотреть на нее со своих телеэкранов.

Зрители «Дома-2» ждут реакцию Ксении Бородиной на слова Ольги Бузовой о том, что она является главной ведущей телепроекта

Кроме того, Влад заявил, что Бузова честно и откровенно призналась в том, что она главная ведущая телестройки.

«Мы Бородиной об этом не расскажем», - заявили они оба, намекая на то, что до этих пор именно она считала себя основной ведущей.

В итоге многие согласились с тем, что Оля давно обошла Ксению, ведь она проводит больше эфиров, да и в целом на экране появляется чаще, в то время как ее коллега полностью посвящает себя семье.

Тем не менее, защитников Бородиной тоже оказалось немало. Они посоветовали Владу впредь так не выражаться и не сеять семена вражды между двумя ведущими, отношения которых и так складываются не самым удачным образом.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:17
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