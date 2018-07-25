После шторма очевидец смог запечатлеть открывшийся портал над Нидерландами

Источники отмечают, что очевидец после шторма смог запечатлеть над Нидерландами открывшийся портал. Сначала житель Гронингена увидел на небосводе яркую вспышку. А потом принял решение сделать сфотографировать себе на память данное необычное явление. Фотограф был шокирован, когда рассматривая снимок, увидел, что в месте вспышки тучи вспышки разошлись. Создав при этом светящиеся своеобразные «врата». Мужчина отмечает, что из данных «врат» выходил пар.В свою очередь уфологи шокированы были данным явлением. При этом они не сомневаются, что это является прямым доказательством существования НЛО, а также инопланетян. В пример, они привели схожие, однако не такие явные случаи, которые подтверждают, что человечество во вселенной является неодиноким. Подобного явления наука объяснить не может. При этом прямых доказательств, что это были именно инопланетные расы, пока нет.