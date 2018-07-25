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OPPO к выпуску готовит инновационный смартфон

Компания OPPO к выходу подготавливает к выходу инновационный смартфон. В ВОИС уже зарегистрированы и одобрены документы на патент устройства. Аппарат оснастят двумя экранами, а также масштабным дисплеем.

OPPO к выпуску готовит инновационный смартфон


Из документов следует, что новая версия смартфона от OPPO создадут по типу версии Find X. В модели основным новшеством будет очень большой дисплей, который занимает свыше 90 процентов лицевой панели смартфона. Основная камера отсутствует. На задней панели вместо нее расположится двойной модуль. Рамок тоже не будет. Дополнительный экран, расположенный на задней панели будет помогать пользователю просматривать качество снимков для селфи.

По всей видимости, задняя панель нового OPPO станет гибкой. Сканер отпечатков пальцев будет располагаться возле дополнительного дисплея либо будет в него встроен. Пользователь сможет в одно касание выбирать для использования главный либо дополнительный экран. Пока производителем не афишируется своя задумка. Многие пользователи уже довольны новыми разработками.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:44
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