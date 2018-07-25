Александра Черно призналась, что из-за больших долгов ее преследовали и хотели убить
Многие зрители телепроекта «Дом-2» в курсе, что у Александры Черно имеются очень большие долги. Да и сама девушка никогда не скрывала, что совершила глупость, а когда пришлось за нее расплачиваться, то ей понадобились деньги.
По ее словам, из-за отсутствия необходимой суммы она была на грани помешательства, поскольку ее преследовали и даже грозили убить.
К счастью, знакомые согласились ей помочь. 3 девочки оформили на себя кредит под заверенные расписки, а после подали на ее в суд, по итогу которого все «задолженности» перешли на нее.
«Все мои долговые обязательства вы можете наблюдать на сайте судебных приставов, они в общей доступности для всех», - написала Саша в своем микроблоге.
Также она заверила, что ежемесячно выплачивает государству по 50-100 тысяч рублей, а кому интересно, предложила посмотреть остаток суммы, которую еще предстоит выплатить.
Черно уверена, что у каждого человека в жизни наступает черная полоса, главное – быть честным, делать выводы, исправлять свои ошибки и больше никогда так не поступать.