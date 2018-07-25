Александра Черно призналась, что из-за больших долгов ее преследовали и хотели убить

«Все мои долговые обязательства вы можете наблюдать на сайте судебных приставов, они в общей доступности для всех», - написала Саша в своем микроблоге.

По ее словам, из-за отсутствия необходимой суммы она была на грани помешательства, поскольку ее преследовали и даже грозили убить.К счастью, знакомые согласились ей помочь. 3 девочки оформили на себя кредит под заверенные расписки, а после подали на ее в суд, по итогу которого все «задолженности» перешли на нее.Также она заверила, что ежемесячно выплачивает государству по 50-100 тысяч рублей, а кому интересно, предложила посмотреть остаток суммы, которую еще предстоит выплатить.Черно уверена, что у каждого человека в жизни наступает черная полоса, главное – быть честным, делать выводы, исправлять свои ошибки и больше никогда так не поступать.