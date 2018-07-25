Экс-участницу «Дом-2» жестоко избили на съемках шоу «Хачу невесту»

На съемках реалити-шоу Амирана САрдарова 22-летней Светлане сломали нос, нанесли черепно-мозговую травму и вырвали ресницы., - делилась с журналистами Юрченко.Девушка отметила, что перед началом съемок у всех отбирали телефоны, чтобы информация заранее не оказалась в Сети.Светлане помогла сердобольная участница Катя Демченко-Луч, которая пыталась вправить сломанный нос и помогла подняться пострадавшей.В итоге Светлана оказалась на больничной койке со множественными травмами, где провела около недели.Обращение к адвокату не принесло ожидаемых результатов, так как контракт девушек составлен хитрым способом, что придраться не чему.Примечательно, что организаторы «Хачу невесту», как ни в чем ни бывало, позвонили Светлане и пригласили на очередные съемки.