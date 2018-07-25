Экс-участницу «Дом-2» жестоко избили на съемках шоу «Хачу невесту»
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Светлана Юрченко, согласилась на участие в новом шоу «Хачу невесту», однако на съемках очередного эфира была жестоко избита конкуренткой.
На съемках реалити-шоу Амирана САрдарова 22-летней Светлане сломали нос, нанесли черепно-мозговую травму и вырвали ресницы.
«Роковая для меня съемка состоялась несколько дней назад на яхте загородом. Потом отвезли загород и велели построить палатки. Я приступила к выполнению задания и со всей мочи получила кулаком в нос. Хлынула кровь! На меня напала другая участница Лара Алборова. Когда я упала, то стала добивать ногами. От неожиданности ничего не смогла сделать. Главный вопрос: зачем? В итоге, я потеряла сознание и несколько часов пролежала на берегу. Ни Амиран, ни продюсеры шоу даже не пытались что-либо сделать», - делилась с журналистами Юрченко.
Девушка отметила, что перед началом съемок у всех отбирали телефоны, чтобы информация заранее не оказалась в Сети.
Светлане помогла сердобольная участница Катя Демченко-Луч, которая пыталась вправить сломанный нос и помогла подняться пострадавшей.
В итоге Светлана оказалась на больничной койке со множественными травмами, где провела около недели.
Обращение к адвокату не принесло ожидаемых результатов, так как контракт девушек составлен хитрым способом, что придраться не чему.
Примечательно, что организаторы «Хачу невесту», как ни в чем ни бывало, позвонили Светлане и пригласили на очередные съемки.
На съемках реалити-шоу Амирана САрдарова 22-летней Светлане сломали нос, нанесли черепно-мозговую травму и вырвали ресницы.
«Роковая для меня съемка состоялась несколько дней назад на яхте загородом. Потом отвезли загород и велели построить палатки. Я приступила к выполнению задания и со всей мочи получила кулаком в нос. Хлынула кровь! На меня напала другая участница Лара Алборова. Когда я упала, то стала добивать ногами. От неожиданности ничего не смогла сделать. Главный вопрос: зачем? В итоге, я потеряла сознание и несколько часов пролежала на берегу. Ни Амиран, ни продюсеры шоу даже не пытались что-либо сделать», - делилась с журналистами Юрченко.
Девушка отметила, что перед началом съемок у всех отбирали телефоны, чтобы информация заранее не оказалась в Сети.
Светлане помогла сердобольная участница Катя Демченко-Луч, которая пыталась вправить сломанный нос и помогла подняться пострадавшей.
В итоге Светлана оказалась на больничной койке со множественными травмами, где провела около недели.
Обращение к адвокату не принесло ожидаемых результатов, так как контракт девушек составлен хитрым способом, что придраться не чему.
Примечательно, что организаторы «Хачу невесту», как ни в чем ни бывало, позвонили Светлане и пригласили на очередные съемки.