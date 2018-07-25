Ученые разработали первый в мире состав аэрозоля содержащий наноботов

Вывод сделан экспертами издания Nature Nanotechnology, посвятившими публикацию материалов данному уникальному изобретению, принадлежащему сотрудникам Массачусетского технологического института.Так же отмечается, что созданные учеными из MIT наноботы, выполняют практически любые операции, им доступно диагностирование тех или иных заболеваний человеческого организма, а так же выявление опасных протечек в трубах.Согласно сообщений от авторов известно, состоит сенсорный элемент аэрозоля из двух частей. Первая представлена коллоидной частицей, вторая является сложным химическим детектором, заранее настроенным на реакцию с определенными химическими соединениями. Так же в схеме химдетектора присутствует фотодиод, способный производить электричество из полученного светового излучения, используемого как источник питания.Эксперты отметили, что за распыляемыми наноботами большое будущее. Уже скоро будут представлены новые разработки на их основе.