АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

Ученые разработали первый в мире состав аэрозоля содержащий наноботов

Благодаря аэрозолю, содержащему наноботов, разработка которого принадлежит исследователями Соединенных Штатов Америки, вполне возможно ожидать уже в ближайшее время радикальных изменений в современной робототехнике.

Вывод сделан экспертами издания Nature Nanotechnology, посвятившими публикацию материалов данному уникальному изобретению, принадлежащему сотрудникам Массачусетского технологического института.
Ученые разработали первый в мире состав аэрозоля содержащий наноботов


Так же отмечается, что созданные учеными из MIT наноботы, выполняют практически любые операции, им доступно диагностирование тех или иных заболеваний человеческого организма, а так же выявление опасных протечек в трубах.

Согласно сообщений от авторов известно, состоит сенсорный элемент аэрозоля из двух частей. Первая представлена коллоидной частицей, вторая является сложным химическим детектором, заранее настроенным на реакцию с определенными химическими соединениями. Так же в схеме химдетектора присутствует фотодиод, способный производить электричество из полученного светового излучения, используемого как источник питания.

Эксперты отметили, что за распыляемыми наноботами большое будущее. Уже скоро будут представлены новые разработки на их основе.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные нашли в Китае 136 древних гробниц
Ксения Собчак похудела благодаря правильному
Борис Грачевский подарил молодой жене и дочке
После шторма очевидец смог запечатлеть
Поклонник Ольги Бузовой не нашел в Воронеже
Дарью Клюкину раскритиковали из-за отсутствия
Ирина Шейк порадовала откровенными фото из ванной
«Любой наркоз может стать последним»: Егор
Ученые разработали первый в мире состав аэрозоля
По мнению фанатов, Ксения Бородина помолодела
В РФ в августе приедет обновленный Hyundai Tucson
Экс-участница «Дома-2» Александра Артемова
Изобретатели компании Samsung придумали
Исследователи обнаружили в воздухе больших
Татьяна Владимировна Рапунцель ругается с Олей и
Эксперты: Инновационная мембрана обеспечивает
Во Флориде девушка сфотографировалась с призраком
Астрофизики определили положение магнитного
Биологи определили свойства нейронов
Американские учёные рекомендуют худеть с помощью
Ученые: Персонализированные модели машинного
Алена Водонаева задумалась о существовании
На МКС проведут эксперимент по зарождению
Эксперты: Солнцезащитные лосьоны не так
«Сегодня мы спали вместе»: Ирина Пинчук
Создание в лаборатории «синтетических»
NASA опубликовала уникальную визуализацию Луны
Microsoft разрабатывает две новые модели консолей
Мужчина с 13-летним сыном встретили бигфута на
Пользователи Instagram считают, что на фоне
Просмотреть все новости