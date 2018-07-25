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Изобретатели компании Samsung придумали селфи-смартфон

Специалисты Samsung занимаются разработкой версии необычного смартфона. Новое устройство снабдят удобным гибким дисплеем. Он обогнёт верхнюю часть корпуса, а также плавно перейдет в устройстве на заднюю панель.

Изобретатели компании Samsung придумали селфи-смартфон


В данном случае экран займет четверть тыльной стороны на корпусе устройства. Под дисплеем располагает камера. В свою очередь описание сопровождается иллюстрациями. Заведомо гаджет является ориентированным на съёмку автопортретов. Данная конструкция позволяет владельцам применять основную камеру непосредственно для селфи-съёмки. Тыльная сторона дисплея для этого случая на себя возьмет функции видоискателя. В свою очередь на задней части экрана устройства может воспроизводиться нужная информация. Сейчас компания Samsung занята патентованием данной разработки.

Пока отсутствуют подробности о возможностях практического использования устройства. Специалисты Samsung надеются, что современный селфи-смартфон сможет войти в число лидеров смартфонов для любителей селфи.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:45
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