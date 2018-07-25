Изобретатели компании Samsung придумали селфи-смартфон

В данном случае экран займет четверть тыльной стороны на корпусе устройства. Под дисплеем располагает камера. В свою очередь описание сопровождается иллюстрациями. Заведомо гаджет является ориентированным на съёмку автопортретов. Данная конструкция позволяет владельцам применять основную камеру непосредственно для селфи-съёмки. Тыльная сторона дисплея для этого случая на себя возьмет функции видоискателя. В свою очередь на задней части экрана устройства может воспроизводиться нужная информация. Сейчас компания Samsung занята патентованием данной разработки.Пока отсутствуют подробности о возможностях практического использования устройства. Специалисты Samsung надеются, что современный селфи-смартфон сможет войти в число лидеров смартфонов для любителей селфи.