Во Флориде девушка сфотографировалась с призраком мальчика

Американка рассказала, что сделала несколько лет назад селфи, на котором девушка оказалась в итоге вместе с призраком мальчика. Девушка спустя годы рассказала, что она в светящемся ореоле рассмотрела силуэт мальчика и сильно испугалась. Теперь она решила рассказать про это общественности. Мать девушки также захотела выяснить причину появления призрака. Проводя расследование, было выяснено, что во Флориде на этом участке дороги несколько лет ранее произошла автокатастрофа, вследствие которой погиб мальчик. Мать девочки после этого отдала снимок экспертам, утверждающим, что данное появление призрака на фото является предзнаменованием для девочки.По мнению некоторых экспертов, мальчик может даже не знать про свою гибель, и дух его останется навсегда на данной части шоссе. Он может предупреждать других людей про необходимость соблюдения мер безопасности во время движения авто.