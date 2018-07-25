Астрофизики определили положение магнитного экватора Юпитера
Группа астрофизиков провела исследования, определив расположение магнитного экватора Юпитера. Ионы водорода помогли ученым произвести открытие, начертив на картах линию, где стрелка компаса всегда параллельна поверхностному слою газового гиганта, публикует отчет планетологов Nature Astronomy.
Научные изыскания проводились с участием орбитальных станций и наземных обсерваторий, однако массив информации межпланетного зонда "Юнона" внес свои коррективы в картину напряженности магнитосферы планеты, когда магнитная "лента" Юпитера получилась ассиметричной по очертаниям.
Определяя яркость излучения ионов водорода, ученые начертили экваториальный пояс магнитосферы Юпитера. Астрофизики не исключают, что свою лепту в формирование ассиметричной магнитной "ленты" внесли и ураганные процессы, протекающие в газовой оболочке планеты. Магнитный экватор Юпитера оставался без изменений последние 15 лет.