Астрофизики определили положение магнитного экватора Юпитера

Научные изыскания проводились с участием орбитальных станций и наземных обсерваторий, однако массив информации межпланетного зонда "Юнона" внес свои коррективы в картину напряженности магнитосферы планеты, когда магнитная "лента" Юпитера получилась ассиметричной по очертаниям.Определяя яркость излучения ионов водорода, ученые начертили экваториальный пояс магнитосферы Юпитера. Астрофизики не исключают, что свою лепту в формирование ассиметричной магнитной "ленты" внесли и ураганные процессы, протекающие в газовой оболочке планеты. Магнитный экватор Юпитера оставался без изменений последние 15 лет.