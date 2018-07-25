АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х

Сегодня мы решили вспомнить невероятно популярных музыкантов 90-х годов. Отметим, что не все из них в итоге остались на плаву и продолжили покорять музыкальный олимп. Некоторые оказались талантливыми во всем, а кое-кого жизнь очень изувечила.

Влад Сташевский

Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х

Влад Сташевский являлся невероятно красивым исполнителем, который всего за несколько секунд мог покорить сердце любой женщины. Сделать музыкальную карьеру артисту помог продюсер Юрий Айзеншпис, которого по сегодняшний день за свой успех по-прежнему благодарит Дмитрий Билан.

После шести музыкальных альбомов и разрыва деловых отношений с продюсером, у Сташевского было несколько творческих экспериментов. Сначала Влад решил стать продюсером, затем композитором, а потом и вовсе снова начал петь и даже выпустил лирические композиции, которые верные его фанаты не оценили по достоинству.

На сегодняшний день у Сташевского есть свой бизнес – по переработке жидких химических отходов. Влад отказался от публичной жизни и больше не выступает на сцене. На данный момент живет знаменитость в трехкомнатной квартире с супругой и сыном в Подмосковье, в престижном районе и ездит на очень дорогой машине. О завершении карьеры исполнителя артист никогда еще не пожалел.

Кай Метов

Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х

Кай Метов является звездой 90-х годов. Артист обладал невероятным слухом и голосом. Начал свою музыкальную карьеру Кай еще в армии, где руководил группой ВИА «Молодость». В 1991 году на Метова свалилась внезапная популярность после выхода в свет музыкальных композиций под названием «Мама! Я хочу быть пионером», а также «Битое стекло».

Тем не менее, но в начале 00-х годов Метову пришлось привыкать к тому, что он больше не является востребованным артистом. Нужно сказать, что знаменитость не растерялся и решил получить юридическое образование, затем окончил и ГИТИС.

Как бы то ни было, но певец не бедствует. Кай вовремя решил заняться бизнесом по производству плацентарной косметики и даже вошел в совет директоров фармацевтической компании.

В личной жизни у Метова все очень сложно. Он только однажды был женат.

Децл

Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х

Децл (Кирилл Толмацкий) является популярным музыкантом 90-х и 00-х годов. Многие до сих пор хорошо помнят хит исполнителя – «Вечеринка у Децла дома».

На сегодняшний день о Кирилле говорят очень редко и в основном его имя появляется в центре очередного скандала. Многие до сегодняшнего дня хорошо помнят его скандал с Бастой.

Складывается ощущение, что Децл подобными действиями хочет добиться повышенного внимания к своей личности, ведь на данный момент он еще пытается держаться на плаву и заниматься своей музыкальной карьерой.

Евгений Осин

Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х

Евгений Осин является исполнителем композиции, которая в итоге стала хитом – «Плачем девушка в автомате». Музыкант был участником таких коллективов, как «Дед Мороз», «Браво», «Кекс», «Авалон», «Ночной колпак», «Альянс», «Николай Коперник».

На сегодняшний день Осин не выступает на сцене. Тем не менее, Евгений очень часто находится в центре скандалов. К примеру, не так давно артист попал в ДТП на мотоцикле. Однако музыкант отказывается признавать, что аварии случаются по его вене. К тому же певец пытается излечиться от алкогольной зависимости, что ему по-прежнему так и не удалось сделать.

На данный момент Евгений Осин находится в ужасном состоянии. В ходе последнего ДТП певец повредил себе руку, которую отказался лечить.

«Рука, которую он повредил в аварии, гниет. Почки отказывают. Ноги отказывают. С ногами у него и раньше были проблемы. Врачи ему говорили: «Ни в коем случае не пить». Если срочно не принять меры, у Жени может начаться необратимый процесс. А это значит не более 10-15 дней, и кранты», - рассказал СМИ Андрей Разин.


Группа Нэнси

Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х

Многие хорошо знают и помнят песню «Дым сигарет с ментолом». А ведь когда-то музыкальный коллектив «Нэнси» был очень популярным. У истоков группы стояли Сергей Бондаренок, Анатолий Бондаренко, а также Андрей Костенко.

По словам Андрея Бондаренко, на сегодняшний день группа «Нэнси» просто ушла с информационного поля, однако на выступлениях коллектива это никак не отразилось. Исполнитель рассказал, что на данный момент группа выступает чаще за границей.

В прошлом году коллектив «Нэнси» ездил в гастрольный тур с концертной программой, которая получила название «НэнсиMAN».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:24
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: на Марсе слишком сухой грунт для
Samsung делает игровой смартфон для достижения
OPPO к выпуску готовит инновационный смартфон
Александра Черно призналась, что из-за больших
Врачи достали бриллиант из израненных ног певицы
Хейтеры раскритиковали Дмитрия Шепелева за
Экс-участницу «Дом-2» жестоко избили на съемках
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и
Постановщик фильма «Дэдпул 2» займется съемками
Рогозин провел переговоры с Airbus Defence and
Стала известна цена Samsung Galaxy Note 9 в
В бассейн Лаймы Вайкуле во время репетиции
Зрители считают, что Оксана Ряска ради пиара
Саша Черно закатила истерику на приеме у
Жасмин рассказала, как похудела на 16 килограммов
Sony предлагает россиянам бесплатно получить
Лолита Милявская раскрыла ранее неизвестные
Новости «Дома-2»: Саша Черно увеличила себе губы;
Артем Сорока откровенно об интимных отношениях:
Российские узнали о мутациях, которые влияют на
Подписчики считают, что Тата Блюменкранц, после
Ольга Бузова очень перенервничала из-за аварии
Дарья Друзьяк рассказала про сценарий Андрея
Загадочное исчезновение жителей деревни Растесс
Ксения Собчак заявила, что знает о недвижимости в
Экс-участница «Дома-2» Елизавета Триандафилиди
Ученые изменили границу между земной атмосферой и
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан
Тимати прокомментировал арест на 15 суток
Звезда телесериала «Тайны следствия» Кристина
Просмотреть все новости