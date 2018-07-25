Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х

«Рука, которую он повредил в аварии, гниет. Почки отказывают. Ноги отказывают. С ногами у него и раньше были проблемы. Врачи ему говорили: «Ни в коем случае не пить». Если срочно не принять меры, у Жени может начаться необратимый процесс. А это значит не более 10-15 дней, и кранты», - рассказал СМИ Андрей Разин.

Влад Сташевский являлся невероятно красивым исполнителем, который всего за несколько секунд мог покорить сердце любой женщины. Сделать музыкальную карьеру артисту помог продюсер Юрий Айзеншпис, которого по сегодняшний день за свой успех по-прежнему благодарит Дмитрий Билан.После шести музыкальных альбомов и разрыва деловых отношений с продюсером, у Сташевского было несколько творческих экспериментов. Сначала Влад решил стать продюсером, затем композитором, а потом и вовсе снова начал петь и даже выпустил лирические композиции, которые верные его фанаты не оценили по достоинству.На сегодняшний день у Сташевского есть свой бизнес – по переработке жидких химических отходов. Влад отказался от публичной жизни и больше не выступает на сцене. На данный момент живет знаменитость в трехкомнатной квартире с супругой и сыном в Подмосковье, в престижном районе и ездит на очень дорогой машине. О завершении карьеры исполнителя артист никогда еще не пожалел.Кай Метов является звездой 90-х годов. Артист обладал невероятным слухом и голосом. Начал свою музыкальную карьеру Кай еще в армии, где руководил группой ВИА «Молодость». В 1991 году на Метова свалилась внезапная популярность после выхода в свет музыкальных композиций под названием «Мама! Я хочу быть пионером», а также «Битое стекло».Тем не менее, но в начале 00-х годов Метову пришлось привыкать к тому, что он больше не является востребованным артистом. Нужно сказать, что знаменитость не растерялся и решил получить юридическое образование, затем окончил и ГИТИС.Как бы то ни было, но певец не бедствует. Кай вовремя решил заняться бизнесом по производству плацентарной косметики и даже вошел в совет директоров фармацевтической компании.В личной жизни у Метова все очень сложно. Он только однажды был женат.Децл (Кирилл Толмацкий) является популярным музыкантом 90-х и 00-х годов. Многие до сих пор хорошо помнят хит исполнителя – «Вечеринка у Децла дома».На сегодняшний день о Кирилле говорят очень редко и в основном его имя появляется в центре очередного скандала. Многие до сегодняшнего дня хорошо помнят его скандал с Бастой.Складывается ощущение, что Децл подобными действиями хочет добиться повышенного внимания к своей личности, ведь на данный момент он еще пытается держаться на плаву и заниматься своей музыкальной карьерой.Евгений Осин является исполнителем композиции, которая в итоге стала хитом – «Плачем девушка в автомате». Музыкант был участником таких коллективов, как «Дед Мороз», «Браво», «Кекс», «Авалон», «Ночной колпак», «Альянс», «Николай Коперник».На сегодняшний день Осин не выступает на сцене. Тем не менее, Евгений очень часто находится в центре скандалов. К примеру, не так давно артист попал в ДТП на мотоцикле. Однако музыкант отказывается признавать, что аварии случаются по его вене. К тому же певец пытается излечиться от алкогольной зависимости, что ему по-прежнему так и не удалось сделать.На данный момент Евгений Осин находится в ужасном состоянии. В ходе последнего ДТП певец повредил себе руку, которую отказался лечить.Многие хорошо знают и помнят песню «Дым сигарет с ментолом». А ведь когда-то музыкальный коллектив «Нэнси» был очень популярным. У истоков группы стояли Сергей Бондаренок, Анатолий Бондаренко, а также Андрей Костенко.По словам Андрея Бондаренко, на сегодняшний день группа «Нэнси» просто ушла с информационного поля, однако на выступлениях коллектива это никак не отразилось. Исполнитель рассказал, что на данный момент группа выступает чаще за границей.В прошлом году коллектив «Нэнси» ездил в гастрольный тур с концертной программой, которая получила название «НэнсиMAN».