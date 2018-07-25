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Биологи определили свойства нейронов поддерживать сознание человека

Учеными Университета Рокфеллера США, при проведении исследований, направленных на изучение нейронов ретикулярной формации, обнаружены особые нервные клетки, которые способны контролировать сами себя. Согласно предположениям биологов, данные нейроны поддерживают ЦНС при достижении ей возбужденного состояния.

Как выявили ученые, крупными нейронами, проявлялись свойства самоконтроля в гигантоцеллюлярных ядрах (NGC). Американские биологи, посредством retro-TRAP, зафиксировали в их составе процессы экспрессий генов, провоцировавших последующую выработку фермента eNOS. Данный фермент ответственен за производство оксида азота, которому свойственен расслабляющий эффект для кровеносных сосудов. Благодаря этому, к тканям начинает поступать большее количество крови, которая насыщена кислородом. Для подопытных были выбраны лабораторные мыши.
Биологи определили свойства нейронов поддерживать сознание человека


Так как среди известных науке нейронов не определен ни один, который производит eNOS, а сами нервные клетки NGC близко располагаются к кровеносным сосудам, получается возможность контроля самих себя. Как предположили нейробиологи, этим клеткам отведена главенствующая роль при поддержке возбужденного состояния ЦНС, известную, как центральная нервная система.

Соавтором научной работы был Дональд Пфафф, который отметил, что при необходимости нейронам более существенного количества глюкозы и кислорода, начинается выделение оксид азота в направлении ближайших сосудов, чем и достигается необходимый эффект.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:00
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